Vonatokat támadtak meg a migránsok Olaszországban + videó

Sötét időket élnek az olasz vasúti dolgozók. Az afrikai bevándorlók több kalauzt is megsebesítettek az elmúlt hetekben. Legutóbb egy bolognai járaton verték ki a fogát egy jegyellenőrnek. Az agresszorok minden esetben afrikai bevándorlók vagy azok második generációs leszármazottai. A Lega első embere egy video üzenetben arra emlékeztetett, hogy őt épp azért perelték be, mert tőlük akarja megvédeni az országot.

