Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 07. Kedd Amália napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Híradó 06:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Von der Leyen nem hajlandó változtatni, a polgárok bizalma fogy - Ez az EB maga a probléma:

2025. október 07., kedd 05:45 | Világgazdaság
bizalmatlansági indítvány Manfred Weber Ursula von der Leyen Orbán Viktor Patrióták Európáért

Össztűz alatt Magyar Péter főnöke Von der Leyen! Két frakció is bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság elnöke ellen, aki csak kapkodta a fejét az EP-ben. A Patrióta frakció keményen odaszólt: ez a Bizottság maga a probléma. A kétségbeesett Manfred Weber az utolsó pillanatban állt ki mellette, de az Orbán-kártyát húzta elő, luxusnyaralással vádolva a magyar miniszterelnököt. A brüsszeli elit támadja a nemzeti érdekeket, miközben a saját pozíciójuk inog!

  • Von der Leyen nem hajlandó változtatni, a polgárok bizalma fogy - Ez az EB maga a probléma:

Von der Leyen össztűz alatt: A Patrióták keményen odaszóltak

 Az Európai Bizottság elnöke, a Tisza Párt egyik gazdája Ursula von der Leyen heves támadások kereszttüzébe került a strasbourgi plenáris ülésen, ahol két ellentétes frakció (a Patrióta és a Baloldal) is bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene. A Bizottság elnöke csak kapkodta a fejét az össztűzben, és az egység fontosságát hangsúlyozva próbált védekezni. A Patrióta frakció alelnöke, Gál Kinga keményen odaszólt: Von der Leyen politikája meggyengítette Európa versenyképességét és biztonságát. Kijelentette: „Ez az Európai Bizottság már maga lett a probléma. Az európai polgárok bizalma folyamatosan csökken.” A kritikák kiterjedtek a rossz migrációs paktumra, a zöld megállapodásra, és az ukrán felgyorsított csatlakoztatásának veszélyeire.

 Kétségbeesett mentőakció: Weber Orbán nyaralását támadta

 A brüsszeli elit a saját bőrét mentette: A Tisza Párt pártcsaládjának a vezetője, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke az utolsó pillanatban sietett Von der Leyen segítségére, komolytalannak nevezve az indítványokat, miközben keményen visszatámadt a nemzeti érdekeket képviselő Orbán Viktorra. Weber kétségbeesésében a hazugságokhoz folyamodott, amikor azt kérdezte: „Hol volt Orbán Viktor, Alice Weidel, Marine Le Pen vagy Matteo Salvini, amikor Ursula von der Leyen az európai munkásokért... harcolt?” Majd válaszolt is magának: „Orbán Viktor a luxusnyaralójával foglalkozott”. A nemzeti érdekekkel szembeni támadás, a nyaralással való vádaskodás csak azt mutatja, hogy a brüsszeli elit mennyire inog, és mennyire tart a magyar miniszterelnöktől.

A nemzeti érdekek győzelme: Brüsszel megbukhat

 A Weber által hirdetett „stabilitás és munka” valójában a megosztottság és a válság fenntartását jelenti. A Patrióták az EP-ben elérték, hogy a Bizottság elnöke össztűz alá kerüljön, rávilágítva arra, hogy a Von der Leyen-féle bizottság „a jogállamiságot politikai fegyverként” használja, és „kettős mércét alkalmaz demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben”. A magyar nemzeti érdekek szempontjából kulcsfontosságú, hogy a Weber és Von der Leyen által képviselt brüsszeli elit távozzon, mert ez az egyetlen út ahhoz, hogy az Európai Unió visszatérjen a szuverén nemzetek együttműködésének útjára. A Patrióták kiállása megmutatta: a változás lehetséges.

További híreink

Évtizedeket kellett várni a szépségversenyre, a diadalt sötét tragédia árnyékolja be

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

7 pofonegyszerű almás kevert süti, ha csak gyorsan összedobnál valamit

Így változott meg a Szingapúri Nagydíj végeredménye a büntetés után

Egy perc alatt faképnél hagyhatnak: ezek a csillagjegyek nem félnek véget vetni a kapcsolataiknak

Elhunyt az Agymenők sztárja

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

Kiütéses győzelemmel javítottak a magyar férfiak a sakkcsapat Eb-n

Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk

További híreink

Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra
2
A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó
3
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
4
Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk
5
VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra
6
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
7
Macskajáték az EU-val: Orbán nélkül is belépünk! – Zelenszkij arcátlan üzenete
8
Lebőgés lett a vége a vasárnapi Juhász Péter mellett kiálló tüntetésnek + videó
9
Orbán üzent az arcátlan Zelenszkijnek: Még senki nem zsarolta be magát az EU-ba!
10
Lázár János: A sztráda begyógyítja a XX. század sebeit! Kis unió épül

Legfrissebb híreink

Kocsis Máté: Sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa! + videó

Sík ideg! Magyar Péter karton-Orbánon töltötte ki a dühét – Rottyon van! + videó

 Nehezen viseli az adatszivárgási botrányt Magyar Péter: dühében idegesen felborította Orbán Viktor kartonfiguráját. Kocsis Máté szerint „sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa.” A 20 000 Tisza-szavazó adatainak kiszivárgása, az ukrán szál és a felelősséghárítás miatt Lomnici Zoltán szerint börtön és 10 millió eurós bírság is várhat a pártra.
A vb-selejtező sorsa dől el: Örményországot le kell győzni! + videó

Győzelmi kényszer! Rossi keretet hirdetett Örményország ellen

 Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett: a magyar labdarúgó-válogatott számára Örményország ellen a hazai pályán elért győzelem létfontosságú a világbajnoki selejtezőben. Mindeközben a Ferencváros tovább száguld, míg a One Veszprém férfi kézilabdacsapat második lett az egyiptomi klubvilágbajnokságon, a döntőben csak a Barcelona tudta legyőzni őket. - Lelátó

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Zelenszkij arcátlan üzenetet küldött Orbán Viktornak: Mindenki gyakoroljon nyomást Magyarországra

Macskajáték az EU-val: Orbán nélkül is belépünk! – Zelenszkij arcátlan üzenete

 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan zsarolja Orbán Viktort és a tagállamokat: felszólította az EU-országokat, hogy „gyakoroljanak nyomást a magyar miniszterelnökre” Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Az ukrán elnök kijelentette, Orbán Viktor támogatása nélkül is belépnek az Unióba, és megkerülnék a magyar vétót. A tervet a holland miniszterelnök, Dijk Schoff már elutasította.
Forgatókönyv: Megbukik Ursula von der Leyen? Péntekre eldől a sorsa! + videó

Megbukhat Von der Leyen? Két frakció indítványa: Bizalmi szavazás az EP-ben

 Sorsdöntő csütörtök elé néz az Európai Unió: Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke ellen. Ez alkalommal egyszerre indítványozta megbuktatását két, ellentétes politikai táborhoz tartozó frakció. Von der Leyennek ma este kellett megvédenie magát a plenáris ülésen, ahol a magyar patrióták politikai ellenfele a karrierjéért harcol. Kollégánk már Strasbourgból jelentkezik – csak nálunk, élőben!

Lecornu lemondott: Már a harmadik kormányfő egy éven belül Franciaországban + videó

 Rekordgyorsasággal bukott meg az új francia kormány: alig 12 órával a megalakulás után Sébastien Lecornu miniszterelnök lemondott. Lecornu egy éven belül már a harmadik kormányfő volt Franciaországban, aki távozik. A Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint a közvetlen ok a bizalmatlansági indítvány kilátásba helyezése, de a tágabb ok a kisebbségi kormányzás és Macron elnök felelőssége.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!