Megosztás itt:

Von der Leyen össztűz alatt: A Patrióták keményen odaszóltak

Az Európai Bizottság elnöke, a Tisza Párt egyik gazdája Ursula von der Leyen heves támadások kereszttüzébe került a strasbourgi plenáris ülésen, ahol két ellentétes frakció (a Patrióta és a Baloldal) is bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene. A Bizottság elnöke csak kapkodta a fejét az össztűzben, és az egység fontosságát hangsúlyozva próbált védekezni. A Patrióta frakció alelnöke, Gál Kinga keményen odaszólt: Von der Leyen politikája meggyengítette Európa versenyképességét és biztonságát. Kijelentette: „Ez az Európai Bizottság már maga lett a probléma. Az európai polgárok bizalma folyamatosan csökken.” A kritikák kiterjedtek a rossz migrációs paktumra, a zöld megállapodásra, és az ukrán felgyorsított csatlakoztatásának veszélyeire.

Kétségbeesett mentőakció: Weber Orbán nyaralását támadta

A brüsszeli elit a saját bőrét mentette: A Tisza Párt pártcsaládjának a vezetője, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke az utolsó pillanatban sietett Von der Leyen segítségére, komolytalannak nevezve az indítványokat, miközben keményen visszatámadt a nemzeti érdekeket képviselő Orbán Viktorra. Weber kétségbeesésében a hazugságokhoz folyamodott, amikor azt kérdezte: „Hol volt Orbán Viktor, Alice Weidel, Marine Le Pen vagy Matteo Salvini, amikor Ursula von der Leyen az európai munkásokért... harcolt?” Majd válaszolt is magának: „Orbán Viktor a luxusnyaralójával foglalkozott”. A nemzeti érdekekkel szembeni támadás, a nyaralással való vádaskodás csak azt mutatja, hogy a brüsszeli elit mennyire inog, és mennyire tart a magyar miniszterelnöktől.

A nemzeti érdekek győzelme: Brüsszel megbukhat

A Weber által hirdetett „stabilitás és munka” valójában a megosztottság és a válság fenntartását jelenti. A Patrióták az EP-ben elérték, hogy a Bizottság elnöke össztűz alá kerüljön, rávilágítva arra, hogy a Von der Leyen-féle bizottság „a jogállamiságot politikai fegyverként” használja, és „kettős mércét alkalmaz demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben”. A magyar nemzeti érdekek szempontjából kulcsfontosságú, hogy a Weber és Von der Leyen által képviselt brüsszeli elit távozzon, mert ez az egyetlen út ahhoz, hogy az Európai Unió visszatérjen a szuverén nemzetek együttműködésének útjára. A Patrióták kiállása megmutatta: a változás lehetséges.