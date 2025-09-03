Von der Leyen katonákat küldene Ukrajnába? – Megdöbbentő nyilatkozat

Megosztás itt:

Ursula von der Leyen a hétvégén kelet-európai országokban tartott körútja során úgy nyilatkozott, hogy az európai fővárosok igen részletes terveken dolgoznak a katonák Ukrajnába küldésére – hívja fel a figyelmet az Origo. A bizottsági elnök a Financial Timesnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Világos menetrend van a lehetséges bevetésekre, és megállapodás született a Fehér Házban, ez a munka nagyon jól halad előre”.

Von der Leyen szavai azért különösen súlyosak, mert a nemzeti katonai erők bevetése kizárólag a tagállamok szuverén döntése, az Európai Bizottságnak ebben semmilyen hatásköre nincs.

