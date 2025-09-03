Keresés

Külföld

Von der Leyen katonákat küldene Ukrajnába? – Megdöbbentő nyilatkozat

2025. szeptember 03., szerda 10:04 | Magyar Nemzet
Ukrajna Von Der Leyen

Ursula von der Leyen kelet-európai körútján háborús retorikát erősített: a Financial Timesnak adott interjúban arról beszélt, hogy „világos menetrend” készült a katonák Ukrajnába telepítésére. Megfigyelők szerint ez megdöbbentő, hiszen az Európai Bizottságnak nincs hatásköre a nemzeti haderők bevetéséről dönteni.

Ursula von der Leyen a hétvégén kelet-európai országokban tartott körútja során úgy nyilatkozott, hogy az európai fővárosok igen részletes terveken dolgoznak a katonák Ukrajnába küldésére – hívja fel a figyelmet az Origo. A bizottsági elnök a Financial Timesnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Világos menetrend van a lehetséges bevetésekre, és megállapodás született a Fehér Házban, ez a munka nagyon jól halad előre”.

Von der Leyen szavai azért különösen súlyosak, mert a nemzeti katonai erők bevetése kizárólag a tagállamok szuverén döntése, az Európai Bizottságnak ebben semmilyen hatásköre nincs.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

