Von der Leyen búcsút inthet az elnöki székének

Az uniós állam- és kormányfők hétfő este nem támogatták Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének a második kinevezését, miután saját pártja összeveszett a szövetségeseivel és az megerősödött jobboldallal is. A brüsszeli vezetés megválasztása tovább csúszik, miközben a tagállamok és az Európai Parlament is megpróbál hozzászokni az új erőviszonyokhoz.

