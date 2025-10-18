Volodimir Zelenszkij: Számítunk az Amerikai Egyesült Államok nyomásgyakorlására + videó

Megosztás itt:

Ismét öltönyt húzott az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkijt, a Fehér Házban fogadta Donald Trump. A két elnök mintegy két és fél órán át egyeztetett. Volodimir Zelenszkij magyar idő szerint este 10 óra körül hagyta el a Fehér Házat. Az ukrán elnök „produktívnak” nevezte a találkozót, akivel elmondása szerint számos témát megvitattak, köztük Ukrajna légvédelmét, a diplomáciai kilátásokat és nagy hatótávolságú fegyverek kérdését is.