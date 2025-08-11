Keresés

2025. 08. 11. Hétfő Zsuzsanna, Tiborc napja
Volodimir Zelenszkij: Oroszországra szankciókat és nyomást kell gyakorolni a háború befejezése érdekében + videó

2025. augusztus 11., hétfő 15:00 | HírTV

Az ukrán elnök Oroszország elleni, kemény gazdasági retorziókról beszélt.

  • Volodimir Zelenszkij: Oroszországra szankciókat és nyomást kell gyakorolni a háború befejezése érdekében + videó

Volodimir Zelenszkij: "Mi tisztában vagyunk a fenyegetésekkel. Minden partnerünk ugyanolyan tisztában van a fenyegetésekkel. Mindenki látja, hogy Oroszország nem tett valódi lépéseket a béke felé, sem a földön, sem a levegőben nem tett olyan lépéseket, amelyek életeket menthettek volna. Ezért van szükség szankciókra, nyomásra, erőre. Elsősorban az Egyesült Államok erejére, Európa erejére, a nemzetközi kapcsolatokban békét és stabilitást kívánó világ összes nemzetének erejére. Ha Oroszország nem akarja befejezni a háborút, akkor meg kell állítani a gazdaságát.”

Kapcsolódó tartalmak

