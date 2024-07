Volodimir Zelenszkij nem tudja mire számíthat, ha újra Trump lesz az elnök + videó

Joe Biden amerikai elnök már be is jelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei további fegyverekkel, köztük újabb légvédelmi rendszerekkel fogják ellátni Kijevet. Az ukrán elnök hálás Joe Bidennek a támogatásért, hiszen saját bevallása szerint nem tudja mit hoz a jövő és a volt amerikai elnököt sem ismeri túl jól. Úgy fogalmazott, fogalma sincsen arról, mi lesz, ha novemberben Donald Trumpot választják meg az Egyesült Államok következő elnökének.

