A politikus szerint ezek iráni gyármányú Sahíd támadó drónok voltak. Hangsúlyozta, hogy "Moszkva folyamatosan teszteli a lehetőségek határait, és ha nem találkozik erős ellenállással, akkor egy újabb szintű eszkalációval áll elő" - mondta. "Ma újabb lépés történt az eszkaláció felé: orosz-iráni Sahíd drónok repültek a lengyel légtérben, a NATO légterében. Nem csak egy Sahíd, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc támadó drón irányult Lengyelország felé" - tette hozzá.

Az esetet az ukrán elnök "rendkívül veszélyes" precedensnek nevezte Európában. "Az, hogy további lépéseket tesznek-e, teljes mértékben a megtorló intézkedések összehangoltságától és erősségétől függ" - folytatta. "Az oroszoknak érezniük kell a következményeket. Oroszországnak éreznie kell, hogy a háború nem terjeszthető ki, és be kell fejezni".

Vlagyimir "Putyin folyamatosan fokozza, terjeszti ki háborúját, és teszteli a Nyugatot" - reagált az X közösségi hálózaton Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szerinte "a mai gyenge válasz csak még további provokációra ösztönzi Oroszországot, és az orosz rakéták és drónok akkor még messzebb fognak repülnek Európába". Úgy vélekedett: ez a helyzet bizonyítja, hogy az Ukrajnával szomszédos országoknak képesnek kell lenniük légvédelmi kapacitásaik mozgósítására, hogy "elfogják a drónokat és rakétákat az ukrán légtérben". Hozzáfűzte: "Putyinban egyre növekszik büntetlenségének érzése, mert korábbi bűneiért nem kapott megfelelő büntetést".

Volodimir Zelenszkij szerdán arról számolt be, hogy az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadások során 415 orosz drónt és több mint 40 rakétát vetettek be.

