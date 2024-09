Volodimir Zelenszkij elnök oroszországi célpontokat támadna nyugati fegyverekkel + videó

Precíziós csapást mértek az orosz erők a Kurszki terület határvidékén állomásozó ukrán erőkre. -számolt be a Föderáció védelmi minisztériuma. A hadijelentés arra is kitért, hogy az orosz katonák újabb települést foglaltak el Donyeckben, valamint egy nap alatt 11 ukrán offenzívát és ellentámadást vertek vissza.

