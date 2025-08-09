Volodimir Zelenszkij: az ukránok nem adják oda a földjüket

Megosztás itt:

Zelenszkij a Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztus 15-re tervezett találkozójával összefüggésben hangsúlyozta: hazája kész a valódi megoldásokra, amelyek lehetőséget teremtenek a békére, azonban aláhúzta azt is, hogy "minden olyan megoldás, amely Kijev bevonása nélkül születik, ellentétes a hosszútávú, tartós békével".

Trump péntek este a Truth Social közösségi oldalán adott hírt a Putyinnal tervezett találkozóról, amelyre a tervek szerint Alaszkában kerül sor.

Az amerikai elnök az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmáról azt közölte, hogy az tartalmazhat területcserét. A rendezést nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette: bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik. "Bizonyos területcsere következik, mindkét fél javát szolgálva, de erről később fogunk beszélni" - fogalmazott Donald Trump.

