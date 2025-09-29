Volodimir Zelenszkij: a moldovai választásokon az európai eszme győzött

Megosztás itt:

Az online bejelentkező ukrán elnök beszédében kijelentette: a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy Oroszország "nem áll meg egy ország (meghódításánál)", jelenleg Ukrajna "megállította" ebben, ami lehetővé teszi Moszkva "féken tartását".

Annak kapcsán, hogy a vasárnapi moldovai parlamenti választásokat a Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) nyerte meg, Zelenszkij úgy fogalmazott: "Gratulálunk Moldovának, a választásokon az európai eszme, a normális és stabil nemzeti fejlődés eszméje győzött, az orosz diverzió nem fog tovább terjedni Európában".

Zelenszkij egy közös légvédelmi pajzs kiépítését javasolta európai partnereinek "az Oroszországból érkező fenyegetések" ellen. Ukrajna "mindenféle orosz drón és rakéta ellen tud védekezni, és ha a régióban összefogunk, akkor elegendő fegyverünk és gyártási kapacitásunk lesz" - érvelt az ukrán elnök.

A konferencia megnyitóján szintén felszólaló Donald Tusk lengyel kormányfő "minden közvélemény-formáló tényező legfontosabb feladatának" nevezte, hogy az egész transzatlanti közösséggel tudatosítsák: háború van.

"Az ukrajnai háború, akár tetszik, akár nem, a mi háborúnk is", ha ezt elveszítjük, ennek következményeit a következő nemzedékek is viselik majd "Lengyelországban, egész Európában, az Egyesült Államokban, világszerte" - fogalmazott Tusk.

A moldovai parlamenti választásokkal kapcsolatban Tusk elmondta: az eredmény azt mutatja, hogy Moldova lakosai "ellenálltak az orosz agressziónak, és a választási folyamatba való erőszakos beavatkozásnak, mert hittek a szolidaritásban és nem csalódtak Európa szolidaritásában".

A moldovai "Nyugat-barát erők által aratott győzelemhez" gratulált Karol Nawrocki lengyel elnök is a X-en közzétett hétfői bejegyzésben. "Lengyelország következetesen támogatja Chisinaut a reformok keresztülvitelében és az európai integrációban" - írta Nawrocki.

Forrás: MTI

Fotó: observador.pt