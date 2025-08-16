Vlagyimir Putyin: Oroszország a hosszú távú rendezésben érdekelt Ukrajnában

Megosztás itt:

"Országunk őszintén érdekelt abban, hogy véget vessen ennek. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia, meg kell szüntetni a válság összes kiváltó okát, amelyekről már többször is beszéltünk, biztosítani Oroszország összes jogos aggályának figyelembevételét, helyreállítani az igazságos egyensúlyt a biztonság terén Európában és a világ egészében " - mondta az orosz államfő.

Kifejezte Oroszország készségét az együttműködésre Ukrajna biztonságának érdekében és reményét, hogy az alaszkai találkozón elért megállapodások kiindulópontot jelentenek az ukrajnai béke eléréséhez.

"Arra számítunk, hogy Kijev és az európai fővárosok nem fogják akadályozni a rendezés terén körvonalazódó megállapodást"

- tette hozzá.

Putyin egyetértett Trumpnak azzal a korábbi kijelentésével, miszerint ha annak idején ő lett volna az elnök az Egyesült Államokban, akkor nem tört volna ki a háború.

"Megerősítem ezt, mert összességében nagyon jó munka- és bizalmi kapcsolat alakult ki köztem és Trump elnök között, és minden okom megvan arra, hogy úgy gondoljam, hogy ha ezen az úton haladunk tovább, akkor eljuthatunk - és minél gyorsabban, annál jobb - az ukrajnai konfliktus megoldásához" - mondta az orosz elnök, aki a mostani megbeszéléseket építő jellegűnek nevezte.

Rámutatott, hogy az orosz-amerikai kapcsolatok a hidegháború óta a legmélyebb pontra süllyedtek, és valóban megérett a helyzet két állam vezetőjének találkozójára, mert mindkét fél számára fontos, hogy új lapot nyissanak és visszatérjenek az együttműködéshez.

Hangsúlyozta, hogy Oroszországnak és az Egyesült Államoknak sok érdekes területen együtt lehetne együttműködnie, a technológiáktól az Északi-sarkvidékig.

Mint fogalmazott, Oroszország és az Egyesült Államok közeli szomszédok, noha óceán választja el őket. Elmondta, hogy a repülőgépből kiszállva ekként köszöntötte Trumpot: "Jó napot, kedves szomszéd! Nagyon örülök, hogy élve és jó egészségben látom."

Emlékeztetett rá, hogy Oroszország és az Egyesült Államok közös történelmének jelentős része kapcsolódik Alaszkához. Kifejezte hazája háláját az Egyesült Államoknak félszigeten eltemetett szovjet katonák emlékének ápolásáért. A tájékoztató után az orosz elnök virágokat helyezett el a második világháborúban Alaszkában elhunyt szovjet pilóták nyughelyénél.

Putyin azzal zárta nyilatkozatát, hogy "legközelebb Moszkvában" találkoznak.

"A nyugati tömegtájékoztatási eszközök olyan állapotban vannak, amelyet már a teljes őrültségbe átmenő zavarodottságnak lehetne nevezni: három évig arról beszéltek, hogy Oroszország elszigetelődött, ma pedig vörös szőnyeget láttak, amellyel az amerikai elnök fogadta az orosz elnököt" - írta Trump és Putyin alaszkai találkozójáról a Telegramon Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.