Vlagyimir Putyin hivatalosan elfogadta Hszi Csin-ping pekingi meghívását

Harmadik alkalommal lesz Pride Pécsett

Szombaton harmadik alkalommal lesz Pride Pécsett. A végig kerítéssel elzárt útvonalon zajló esemény miatt 50 utcát zárnak le. A korábbi évekhez hasonlóan most is demonstrációt tervez a Mi Hazánk Mozgalom a felvonulás útvonalán, most azonban nem lesz ellentüntetés.