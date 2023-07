Vlagyimir Putyin: A Wagner nem létezik

Megosztás itt:

A Pentagon is megerősítette a kazettás bombák leszállítását. A washingtoni kormány július 7-én jelentette be, hogy új katonai segélycsomagot nyújt Ukrajnának, beleértve a kazettás bombákat is. Ezek használatát sok más ország mellett az ENSZ is ellenzi.

Az Ukrajnának szánt új fegyverek nem javítanak az ukránok helyzetén - jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin úgy véli, ezek csak olaj a tűzre.

Az orosz elnök egy meglepő bejelentést is tett. Vlagyimir Putyin közölte: a Kommerszant című orosz újsággal közölte: a Wagner nem létezik. Az orosz államfő kifejtette, hogy felajánlotta a zsoldosoknak, hogy hogy lázadásuk után továbbra is együtt szolgáljanak Oroszországban.

Ez egyike volt azoknak az ajánlatoknak, amelyeket a mintegy három tucat harcossal és Jevgenyij Prigozsinnal megtartott találkozón tett a múlt hónap végén - szögezte le Putyin.