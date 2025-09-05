Vlagyimir Putyin: A külföldi katonai csapatokat Ukrajnában törvényes célpontokként fogadjuk + videó

Nem kapitulálni hívtuk Moszkvába az ukrán elnököt, hanem beszélgetni - reagált Volodimir Zelenszkij visszautasítására a Kreml. Az orosz elnök korábban az orosz fővárosba hívta kollégáját, hogy előmozdítsák a békét. Az ukrán elnök azonban elzárkózott az ötlettől. Zelenszkij tárgyalás helyett, újabb szankciókat követel.
Mind Oroszország, mind Ukrajna számára biztonsági garanciákat kell kidolgozni, Moszkva ezeket tiszteletben fogja tartani - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén.
