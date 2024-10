Vízválság küszöbén az emberiség

Megosztás itt:

Az emberiség a történelme során először kibillentette az egyensúlyából a globális vízkörforgást, és ezzel egyre nagyobb katasztrófát idéz elő a gazdaságban és az élelmiszer-termelésben. Az évtizedek óta tartó pusztító földhasználat és a rossz vízgazdálkodás az ember okozta éghajlati válsággal együtt oda vezetett, hogy a szakértők szerint veszélybe került a világ fél népességének élelmiszer-biztonsága, robogunk a vízkatasztrófa felé.

A vízkörforgás összetett rendszer: a víz elpárolog a talajból, felemelkedik a légkörbe, majd lehűl, lecsapódik, és végül eső vagy hó formájában visszahull a talajra, a felborulása pedig súlyos következményekkel jár, amelynek már érezzük a hatásait – figyelmeztetett a héten kiadott jelentésében a nemzetközi vezetők és szakértőkből álló Global Commission on the Economics of Water (Vízgazdaságtan Globális Bizottsága).

A teljes cikket a VG oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!