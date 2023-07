Vízhiány és áramszünet Olaszország déli részén

Megosztás itt:

Lángokban állt Palermó reptere. Szicíliában erdőtüzek pusztítanak. A lángok pedig átterjedtek Olaszország egyik legforgalmasabb légikikötőjére is, amit emiatt le is kellett zárni.

A szigeten már válságstábot kellett összehívni. A hőmérséklet ugyanis tartósan 45 fok fölött alakul. Ez pedig vízhiányt és áramszünetet okoz. Cataniában már a csapokból sem folyik víz.

Miközben délen és Szicíliában a kánikula és a szárazság pusztít, addig Észak-Itáliában napok óta heves viharok tombolnak. A jégesővel kísért erős szél miatt törmelékek és gyökerestől kitépett fák hevertek szerte az utakon. Sok autó megrongálódott.

Az ítéletidőnek halálos áldozata is van: Milánó közelében egy 58 éves asszony vesztette életét, agyonnyomta egy rá dőlő fa.

Hatalmas vihar csapott le a német fővárosra is. Berlinben a több mint száz kilométer per órás szél ágakat tört le, fákat csavart ki, és mindent sodort magával, ami az útjába került. Az éttermek teraszain felkapta a székeket, asztalokat, az utcák teljesen elnéptelenedtek. A vihar a helyi gyorsvasút, az Elzbán forgalmát is akadályozta. A berlini tűzoltóság rendkívüli helyzetet hirdetett,

A kanadai Új-Skóciában három havi csapadék esett mindössze 24 óra alatt.

Az özönvízszerű esőzések okozta áradásban sajtóinformációk szerint négyen tűntek el, köztük két gyerek. Ők egy autóban ültek, amit elsodort az ár.