Víz alá került Párizs egy része

Árvíz pusztít Párizs külvárosaiban, miután a Szajna vízmagassága megközelítette a 6 métert. Sok településrészt csak csónakkal lehet megközelíteni. Olyan község is van, ahol már szerda óta nincs áram.

Csónakon, vagy derékig vízben gázolva lehet csak közlekedni Villeneuve Saint Georges kisvárosban, Párizstól 20 kilométerre keletre. Több településrész víz alá került, a helyi lakosok napok óta menekítik, amit lehet. A vízben úszó szemét is gond.

„A szemét összegyűjtésével próbálkozunk, mert emiatt jönnek a patkányok, és meg akarjuk akadályozni a fertőzéseket. Lényegében nekünk kell megcsinálni a városvezetés feladatát. Semmi segítséget nem kaptunk, csak a lakosok összefogásának köszönhető, hogy nem szemétben úszunk” - panaszkodott egy helyi férfi.

A központi segítséget hiányolják a környékbeli településeken is. „Szerda óta nincs áram, ezért fűteni se tudunk, még ott se, ahol egyébként nincs árvíz. Nem működnek a hűtőgépek se, minden megromlik. Ugyanez volt 2 éve, szerintem nem normális, hogy most megint ez van” – mondta a helyi lakos.

Párizs belvárosában a Szajna áradása inkább turistalátványosság. A víz elöntötte a rakpartokat, és ott is kacsák úszkálnak, ahol egyébként autók közlekednek. „Nem igazán aggódunk, hiszen most tetőzik a folyó, a jövő héten már apadni fog. Gond inkább akkor lesz, ha újabb esőzések jönnek, mert akkor az újabb árvíz már eleve egy magasabb vízszintről indul” - mondta egy fővárosi férfi.

A párizsi tűzoltók és katasztrófa-védők állandó készültségben vannak. Egyelőre a Szajnán lévő lakóhajók biztosítása a legkomolyabb feladatuk.

„Ami problémát jelenthet, az a Szajnán állomásozó hajókhelyzete. A magas vízszint miatt egymásnak ütközhetnek, vagy akár el is szabadulhatnak a kikötözött hajók. Ezt meg akarjuk akadályozni” – jelentette ki a katasztrófavédelem egyik vezetője.

Párizsban utoljára 2 éve volt árvíz, akkor is 6 méter körül tetőzött, ahogy várhatóan most is. Ez a vízszint jóval alatta marad a rekordnak, ami 1910-ben 8 és fél méter volt.