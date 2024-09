Víz alá került a horvát tengerpart több városa

Horvátországban hétfőn kezdődött az új tanév. A kormány az óriási hőségre hivatkozva egy héttel elhalasztotta az iskolakezdést. A nyugat-balkáni ország az utóbbi hat évtized legmelegebb augusztusán van túl. Az előrejelzések szerint ősszel sem várható lehűlés, a szeptember bizonyosan melegebb lesz a szokásosnál, nemcsak a tengerparton, hanem az ország középső részén is, és várhatóan októberben és novemberben is az átlagosnál melegebb idő lesz. Ugyanakkor egyre gyakrabban kell majd viharokra és heves esőzésekre számítani.

