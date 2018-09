Viszontválasz Orbántól: A valódi antiszemitizmus Brüsszelben van

A kormányfő szót ejtett a CEU-ról. Az egyetem honlapjáról idézett. Azt írják: a CEU működése a jövőben is biztosított. Az egyetem akkreditációja érintetlen. Orbán Viktor szerint a migráció elleni küzdelem nem pártkérdés, éppen ezért kész az ügyben bármely ellenzéki párttal együttműködni. Az antiszemitizmus vádjára azzal válaszolt, hogy szerinte a valódi antiszemitizmus Brüsszelben van. Ezt mutatják szerinte az Izrael elleni támadások.

A Néppártból jövő kritikákra is reagált. Azt üzente a Fideszt is magába foglaló párcsaládnak, hogy „gyengék vagyunk, és úgy táncolunk, ahogy a szocialisták és a liberálisok fütyülnek, ezen pedig változtatni kell.” Szerinte a Néppárt elveszítette karakterét. Orbán Viktor hangsúlyozta a Fidesz nem lép ki a pártcsaládból és nem is zárhatják ki őket onnan. „Minket 1997-1998-ban az azóta elhunyt Helmut Kohl hívott meg a Néppártban, így onnan csak ő tehetne ki minket, de ő sajnos már nem él.”

Végül a Sargentini-jelentésről azt mondta: nem a magyar kormányt akarják elítélni, hanem a Magyarországot.

„Abszurd vita”

A vita utáni sajtótájékoztatón Orbán Viktor úgy fogalmazott: abszurd a vita és abszurd az egész helyzet. Szerinte a magyar emberek áprilisban döntöttek. Ez a jelentés pedig arra kényszerítené a magyar kormányt, hogy ne a választók, hanem az Európai Parlament döntését tekintse evidensnek.

A kormányfő hangsúlyozta: „a kommunista időkben beszéltek velünk utoljára így, ahogy azt néhány EP-képviselő megengedte magának”.

Ismét kiemelte: minden párttal hajlandó együttműködni az illegális migráció megakadályozása érdekében, tartozzon az bármilyen politikai oldalhoz.

Szakértők a Hír TV stúdiójában a beszédről

Simon János politológus a beszédet követően azt emelte ki, hogy Orbán Viktor viszontválaszában egyértelműsítette, hogy elküldtek minden érintettnek egy dokumentumot, amiben részletesen ad választ a kormány a kérdéses pontokra, amelyeket a Sargentini-jelentés is kifogásol.

Boros Bánk Levente számára a Tanú című filmet idézi a vita, ami nem volt allkalmas érdemi párbeszédre. „Antipátiák, megnyilvánulások, személyes ideológiai meggyőződések kivetítése” – így összegezte a majd három órás beszédet a politológus. Végül feltette a kérdést, vajon hányan olvasták el a 65 oldalas jelentést és a 108 oldalas választ, tények és válaszok alapján. „Koncepciós eljárás”– vélte.