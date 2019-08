Visszautasította a devizamanipuláció vádját Kína

Politikai paktumot kötne volt politikusával az MSZP. A szocialisták budapesti elnöke szerint Hunvald György nem könnyíti meg az ellenzék helyzetét azzal, hogy független polgármester-jelöltként elindul a VII. kerületben. Molnár Zsolt azt javasolja volt párttársának, Hunvald Györgynek, hogy lépjen vissza a polgármester-jelöltségtől, cserébe önkormányzati képviselőként támogatnák. Karácsony Gergely, a baloldal főpolgármester-jelöltje közösségi oldalán azt írta: közvetítésével létrejött a megállapodás Ferencvárosban a helyi pártok és polgármesterjelöltek között. Elcsalják az ellenzéki előválasztást Ferencvárosban a szocialisták - közölte nyilvános Facebook posztjában Baranyi Krisztina független jelölt. Csütörtökön kell minden jegyzőnek és megyei főjegyzőnek megállapítania, hogy az önkormányzati választáson hány ajánlásra van szükség a jelöltek és listák indulásához. Átlépte az 1500 milliárd forintot a Magyar Állampapír Plusz jegyzése – közölte Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár. Júliusban csaknem 30 százalékkal több új kocsit helyeztek forgalomba Magyarországon, mint egy évvel korábban – mondta Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnöke. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatására július 1-je óta több mint nyolcezer igény érkezett – közölte Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának családpolitikáért felelős helyettes államtitkára. A diákok idén utoljára augusztus 11-én vásárolhatják meg a 30 napos Vakáció-bérletet, amely érvényes diákigazolvánnyal együtt korlátlan utazást biztosít másodosztályon a MÁV-Start és a GYSEV teljes belföldi hálózatán. Naponta kétszáz iskolába, összesen 13 millió tankönyvet szállít ki a Magyar Posta augusztus végéig a Kello Könyvtárellátó Nonprofit Zrt. megbízásából. Két bronzérmet és egy különdíjat szerzett a magyar középiskolásokból álló csapat a 2019-as Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián a dél-koreai Yonginban - közölte a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Az olasz parlament felsőháza megszavazta a migrációs intézkedések további szigorítását. Az új törvények az olaszországi partokhoz fedélzetükön migránsokkal érkező civilhajók kitiltását is lehetővé teszi. Terrortámadások elkövetésének kockázata áll fent Európa területén az elkövetkező hónapokban - nyilatkozta Didier Reynders belga külügyminiszter a Bel RTL nevű belga tévécsatornának. Elévülés miatt megszüntették a Vladimír Meciar volt szlovák kormányfő elleni büntetőeljárást, amelyet hivatali visszaélés gyanújával, az úgynevezett „meciari amnesztiák” ügyében két éve indítottak ellene. Az Európai Unió szerint a Boris Johnson vezette konzervatív brit kormány első számú forgatókönyve, hogy megállapodás nélkül szűnik meg az Egyesült Királyság EU-tagsága - jelentették brit lapok uniós forrásokra hivatkozva. Négy ukrán katona meghalt, amikor az ellenséges erők tüzet nyitottak rájuk a Donyec-medencei fegyveres konfliktus övezetében - közölte a kijevi védelmi minisztérium. Vádat emeltek a múlt hét szombaton El Pasóban 22 embert lemészárló férfi ellen - a 21 éves tömeggyilkosra halálbüntetést kért az ügyész. Az Egyesült Államokban a hét végén történt két tömeggyilkosság miatt Uruguay és Venezuela felhívta oda utazó állampolgárai figyelmét a rossz közbiztonságra. Zároltatta a venezuelai kormány minden vagyonát az amerikai elnök. Donald Trump közölte: a Maduro-kabinet emberi jogi visszaéléseket követ el, önkényesen tartóztat le és vet börtönbe embereket és korlátozza a sajtószabadságot. Húszéves börtönbüntetésre ítélték New Yorkban azt a férfit, aki tavaly ősszel csőbombákat küldött amerikai demokrata párti politikusoknak. Teherán kész tárgyalni Washingtonnal, de elvárja az Egyesült Államoktól, hogy előbb oldja fel az ellene hozott összes szankciót - erősítette meg Haszan Róháni iráni elnök. Irán három új, nagy találati pontosságú, távirányítású rakétát fejlesztett ki, ami azt mutatja, hogy az ország kész megvédeni magát - jelentették be a teheráni védelmi minisztériumban. Washington valuta-manipulátornak minősítette Kínát, azzal vádolva meg a pekingi vezetést, hogy szándékosan gyengíti nemzeti valutáját. Kína ellenlépéseket fog tenni abban az esetben, ha az Egyesült Államok közepes hatótávolságú rakétákat telepít Ázsiában - jelentette ki Fu Cung, a kínai külügyminisztérium fegyverfelügyeleti osztályának vezetője. Újabb két kilövési tesztet hajtott végre Észak-Korea az ország nyugati partján, a Japán-tenger felé - közölte a dél-koreai hadsereg. Washington nem fogja túlreagálni a legújabb észak-koreai rakétakísérleteket, de figyelemmel kíséri őket - jelentette ki Mark Esper amerikai védelmi miniszter. Közel 300 millió dollárja maradt az Iszlám Állam nevű terrorszervezetnek az iraki és szíriai területeken kikiáltott „kalifátusának” bukása után - áll Antonió Guterres ENSZ-főtitkár jelentésében. Kína a rend mielőbbi helyreállítását sürgeti, és teljes mértékben kiáll a Carrie Lam vezette hongkongi kormányzat mellett - közölte Jang Kuang szóvivő a 9. hete tartó hongkongi tüntetéshullám kapcsán. Ötvenhét ember halt meg Japánban a hőséggel összefüggő egészségügyi problémák miatt július 29-e óta - közölte a tokiói kormány. Zivatarveszély miatt az ország északi felében tíz megyére és a fővárosra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Személyautó gázolt halálra egy kerékpárost a Kunágotát Magyarbánhegyessel összekötő úton. Gyermeke ismerősének fényképét felhasználva csalt ki férfiaktól 15 millió forintot egy 51 éves nő egy internetes társkereső oldalon - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség. Előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett emberölés kísérlete és lőfegyverrel való visszaélés miatt vádat emeltek egy férfi ellen, aki 2018-ban a Vas megyei erdőbe csalt egy agancsvásárlással foglalkozó embert, majd többször rálőtt. A kiutazás feltételeinek megteremtéséig, de legfeljebb szeptember 15-ig hosszabbította meg a terrorizmus miatt elítélt Ahmed H. idegenrendészeti őrizetét a Nyírbátori Járásbíróság. A Budapest Honvéd fellebbezést nyújt be az Európai Labdarúgó Szövetség döntésével szemben, amelyben elutasította a klub óvását, amit a román Craiova elleni Európa-liga selejtezőn történt botrányos események miatt adott be. Öt futam után az olimpiai kvótát érő 9. helyen áll a Gyapjas Balázs, Gyapjas Zsombor páros a vitorlázó 470-es világbajnokságon. Romániában, a Zilah csapatában folytatja pályafutását Szabó Dávid válogatott röplabdázó. A svájci ügyészség vádat emelt a Német Labdarúgó Szövetség három volt vezetőjével szemben a 2006-os németországi világbajnokság rendezésével kapcsolatos vesztegetési ügyben.