Visszatért Spanyolországba a volt katalán elnök, bármelyik pillanatban letartóztathatják + videó

Hazatért Spanyolországba a katalánok volt elnöke, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, majd közel hét évig külföldön bujkált a hatóságok elől.

Carles Puigdemont reggel érkezett Barcelonába, hogy részt vegyen azon a parlamenti vitán, amin döntenek a választásokon győztes szocialista jelölt, Salvador Illa regionális elnöki beiktatásáról. Érkezésére rengeteg függetlenségpárti katalán gyűlt össze Barcelona belvárosában, akik előtt beszédet is mondott és közölte, hogy a céljai nem változtak, azért van itt, hogy befejezze a munkát, vagyis elszakítsa Katalóniát Spanyolországtól.

Puigdemont azért jöhetett haza, mert a központi szocialista kormány nemrég elfogadott egy amnesztiatörvényt, ami felmenti őt és a függetlenségi mozgalom résztvevőit a korábban elkövetett bűnök alól. Pugidemont viszont ennek ellenére nem lehet nyugodt. Benne volt a pakliban, hogy a mai érkezése után rögtön letartóztatják, mivel a bíró nem vonta vissza az ellene kiadott letartóztatási parancsot, mert szerinte követett el olyan bűncselekményeket is, amikre nem lehet amnesztiát adni. A volt elnök ennek ellenére vállalta az utat, mert jelen akart lenni és fel is akart szólalni a mai beiktatási vitán, de a parlament felé vezető úton hirtelen eltűnt a kamerák elől. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy az ülésre nem érkezett meg, de nem is tartóztatták le. A katalán rendőrség viszont az eltűnése után lezárta a Barcelonába vezető utakat és keresi őt. Közben most mindenki azon tűnődik Spanyolországban, hogy hogy lehetséges az, hogy ez az ember pár órája még beszédet mondott az őt éltető tömeg előtt, elindult a parlament felé, de senki sem tartóztatta le, pedig a törvények értelmében ennek meg kellett volna történnie.

Salvador Illa beiktatási vitája közben elkezdődött a katalán parlamentben és Puigdemont pártja hiába tervez ellene szavazni, várhatóan megválasztják, mivel a szocialisták újabb engedményekkel gyakorlatilag megvásárolták a katalán republikánusok igen szavazatát, megszerezve ezzel a katalán parlament többségének támogatását.