Visszatért a Notre-Dame-ba Gabriel és Jean-Marie is

Az újjáépített katedrálisban a tűzvész előttinél is nagyobb forgalomra, évi 15 millió látogatóra számítanak, ezért - mint a napokban közölték - online regisztrációt vezetnek be, hogy jobban tudják kezelni a várt napi 40 ezer látogatót. A belépés a templomba ingyenes marad, de néhány nappal a tervezett látogatás előtt időpontot kell foglalni.

