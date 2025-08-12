Keresés

Visszatérhetnek otthonaikba a sóbánya elöntése után kilakoltatott parajdiak + videó

2025. augusztus 12., kedd 19:00 | HírTV

Bíró Barna Botond elmondta, a rendelkezés feloldása annak köszönhető, hogy a hatóságok felállítottak egy szükség esetén alkalmazható riasztási rendszert. Hozzátette: az illetékesek állandó megfigyelés alatt tartják a vízzel elöntött sóbányát.

  Visszatérhetnek otthonaikba a sóbánya elöntése után kilakoltatott parajdiak + videó

Bíró Barna Botond: "Szerdán 16 óra után elkezdhetnek visszamenni a kilakoltatott emberek a házaikba. A polgármesteri hivatal, a polgármester úr fogja tájékoztatni még önöket, de a jó hír az az, hogy végre 2 hónap után eljutottunk oda, hogy felállítottak egy riasztási rendszert, állandó minitorizálás alatt tartják a bányát és visszamehetnek azok az emberek akik ideiglenesen kilakoltatásra kerültek az otthonaikba."

Június elsején 45 ház lakóit telepítették ki a hatóságok. Az intézkedésre azért volt szükség mert a vízzel elárasztott sóbánya teteje több helyen beszakadt.

Egyre inkább felerősödik az antiszemitizmus Olaszországban + videó

Magyar Péter úgy húzná ki a HírTV dugóját a falból, mint egy hajszárítót + videó

Lázár János bomba bejelentése: Forradalom a MÁV-nál - mindenki döbbenetére új korszak kezdődik

