Visszaállhat a határellenőrzés a brexit miatt

Ausztrália tehet keresztbe a briteknek az uniós kilépési tárgyalásokon. Az ausztrál kormány ellenzi, hogy a britek kvótarendszert vezessenek be, például a külföldről importált élelmiszerekre. A brexit miatt az ír és északír határellenőrzés vitája is újrakezdődött.

A brit uniós kilépés azt jelenti, hogy vissza kéne állítani a határellenőrzést Írország és Észak-Írország között. A helyiek attól tartanak, hogy ez az angol–ír szembenállás erősödéséhez vezetne. Az ír pozíciót nehezíti, hogy az országban kormányválság van, és ha a koalíció két tagja nem békül ki, előre hozott választás lesz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ami az ír–északír határ kérdését illeti, folyamatosan tárgyalunk. Az a célunk, hogy továbbra is megőrizhessük a szabadkereskedelmet a két ország között, és az emberek is szabadon mozoghassanak, ami alapvető követelmény lenne” – mondta Theres May brit miniszterelnök.

A britek pénteken 10 napot kaptak arra, hogy tisztázzák, milyen jogokat adnának az országban dolgozó külföldieknek, de a britek ezt a kereskedelmi tárgyalásoktól tennék függővé. Az EU az uniós költségvetési hozzájárulás 2020-ig fennmaradó részét is kifizettetné a londoni kormánnyal. A britek szerint ha előnytelenek lesznek a feltételek, akkor ők is szigorúbb rendszert vezetnek be, ami akár az ír határellenőrzés visszaállítását is jelentheti.

„Több javaslatot is megosztottunk az EU tárgyalóival. Egyértelmű, hogy ki fogunk lépni a közös piacból, de azt mi sem akarjuk, hogy újra fizikai határvonal legyen az Egyesült Királyság és Írország között. De az írkérdést nem lehet azelőtt lezárni, hogy az uniós kereskedelem kérdését lezárnánk” – mondta Liam, Fox brit kereskedelmi miniszter.

A brit kilépési terveknek Ausztrália is keresztbe tehet. A britek kvótarendszert vezetnének be többek között az európai élelmiszerimportra, de az ország legnagyobb beszállítója, Ausztrália közölte, hogy ezt nem fogadja el.