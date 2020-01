Visegrádi kormányfői csúcstalálkozó kezdődött Prágában

A Soros-hálózat politikai és pénzügyi manipulációja áll a gyöngyöspatai romák mögött - jelentette ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Böröcz László elmondta: a tőzsdespekuláns által pénzelt Esélyt a Hátrányos helyzetű Gyermekekért Alapítvány uszította a helyi cigányokat a település és az állam ellen. A százmillió forint nem jelent valódi rehabilitációt a gyöngyöspatai romák számára - mondta Forgács István romaügyi szakértő a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Forgács szerint ezt az összeget a fiatalok felzárkóztatására kellene fordítani. Véget kell vetni a börtönbiznisznek -jelentette ki a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc azt mondta, mára 10 milliárdos iparággá vált a börtönbiznisz, amelyen bűnözők, dörzsölt ügyvédek és a Soros-szervezetek gazdagodnak. Törvény-módosítással vetne véget a magyarországi börtön-biznisznek az igazságügyi miniszter. Varga Judit a Hír TV Magyarország élőben című műsorában az mondta: az ezzel kapcsolatos jogszabály-változás akár már februárban a parlament elé kerülhet. Üzleti kapcsolatban van a Czeglédy-ügyet tárgyaló bíró családja a szegedi önkormányzattal - írja a Pesti Srácok. A portál szerint a bírói tanács egyik tagja családi cégén keresztül beszállítója a szegedi önkormányzatnak. Ez pedig felvetheti az összeférhetetlenség gyanúját, miután Czeglédy Csaba többek között Botka László ügyvédje is. A hatmilliárdos adócsalással vádolt Czeglédy ügyében eddig nem született ítélet. Legyen bűncselekmény a hálapénz elfogadása - ezt szeretné elérni a Magyar Orvosi Kamara azt követően, hogy a magyar kormány a visegrádi négyek szintjére emeli a hazai orvos béreket - írja a Magyar Nemzet. Néhány ezer forintért vettek rá hátrányos helyzetű embereket Győrben, hogy lejárassák a Fideszt - ezt állítja a nagyobbik kormánypárt helyi alelnöke a nemrég nyilvánosságra került videóról. A Fidesz győri szervezete haladéktalanul feljelentést tesz a legnagyobb videomegosztó portálon megjelent választásos videó miatt – közölte Fekete Dávid, a szervezet alelnöke. Zakar András a Főkert Nonprofit Zrt. új vezérigazgatója - közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel. A kormány célja a szegénység felszámolása, és az, hogy egyre többen dolgozzanak, mivel ez jelenti a kiutat a szegénységből - jelentette ki Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A kormány és az ITM elkötelezett az út- és vasúthálózat, a közösségi közlekedés eszköztárának folyamatos fejlesztésében, ez az ország gazdasági érdekeit, a magyar emberek, családok biztonságát, kényelmét is szolgálja - mondta Schanda Tamás. 100 ezer ember éves villamos-energia szükségletét fedezi majd az MVM új Észak-Dunántúli napelem-parkja. A most átadott 21 erőmű a cég legnagyobb kapacitással rendelkező energia-termelője lett. A tavalyinál közel harmincmilliárd forinttal több pénzt fordít idén a kormány szociális ellátásokra - jelentette ki Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Ma szavaznak az európai parlamenti képviselők a Magyarországgal szembeni 7.cikkely szerinti eljárásról. A szocialisták csak úgy egyeztek bele a máltai újságíró gyilkosságáról szóló vitába,ha ismét napirendre kerül a magyar és lengyel jogállamiság kérdése. Magyarország azonnali megbüntetését sürgették a balliberális magyar képviselők az Európai Parlamentben. A Momentumos Donáth Anna azt állította: a kormány lépten-nyomon építi le a jogállamiságot, és szembemegy az európai értékekkel. Politikai paktum miatt támadják újra Magyarországot az európai Parlamentben-jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Rendezhető a Fidesz helyzete az Európai Néppártban - mondta a Magyar Nemzetnek Antonio Tajani, az Európai Parlament előző elnöke. Pártja a Fidesz szövetségese, fontos számukra, hogy a magyar kormánypárt az Európai Néppártban maradjon. Nincs szükségünk arra, hogy Manfred Weber demokrácia-leckéket adjon nekünk - írta közösségi oldalán Novák Katalin. A Fidesz alelnöke arra reagált, hogy az Európai Néppárt frakcióvezetője korábban azt mondta figyelni fogja a magyar kormányfőt a következő napokban, hogy megjavul-e és ha nem, akkor – ha rajta múlik – a Fidesz nem lehet részese az Európai Néppártnak. Visegrádi kormányfői csúcstalálkozó kezdődött délelőtt Prágában. A V4-ek először közösen tárgyalnak, majd csatlakozik hozzájuk Sebastian Kurz osztrák kancellár is. A cseh kormányhivatal közlése szerint a tárgyalások központi témáját az Európai Unió klíma- és energiapolitikája képezi, amelyet eltérően ítélnek meg a V4-ek és Ausztria. Harmadik fontos témakörként az illegális migráció lesz napirenden. Szerdán a Néppárt vitát tartott a kérdésről és a mai szavazáson várhatóan kis többséggel támogatni fogják az indítványt. Elemzők szerint a javaslat a baloldal politikai csapdája, hogy a pártcsaládod nehéz helyzetbe hozza. Hongkong megtarthatná különleges státuszát az "egy ország, két rendszer" elv alapján a Kína által vállalt 2047-es határidőn túl is, ha megőrzi jó viszonyát Pekinggel - mondta Carrie Lam hongkongi kormányzó a helyi törvényhozás ülésén. Az amerikai hadsereg rövid szünet után ismét folytatja a harcot az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen Irakban, és hamarosan az iraki erők kiképzése is ismét megkezdődik - közölték amerikai illetékesek szerdán Washingtonban. Irán azzal vádolta az általa és hat másik hatalom által az iráni atomprogram korlátozásáról kötött 2015-ös megállapodás európai aláíróit - Franciaországot, Németországot és Nagy-Britanniát -, hogy feláldozták az egyezményt gazdasági érdekeikért. Az Európai Unió "Németország életbiztosítása", mivel csak annak révén tud a globális folyamatokra befolyást gyakorolni. Mondta Angela Merkel a Financial Times napilapnak adott interjújában. Lemondott az orosz kormány - ezt maga a miniszterelnök Dmitrij Medvegyev jelentette be, miután Vlagyimir Putyin államfő elmondta évértékelő beszédét. Mihail Misusztyint, a Szövetégi Adószolgálat vezetőjét javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnök a megüresedett miniszterelnöki posztra a parlament alsóházának - közölte a Kreml. A Putyin által javasolt alkotmánymódosítást az orosz lapok és elemzők egybehangzóan a 2024-es elnökválasztással hozták összefüggésbe, melyen maga a hivatalban lévő vezető az alaptörvény szerint már nem indulhat. Japánban is megjelent az új koronavírus, amely először a kínai Vuhan tartományban okozott tüdő- és légúti megbetegedéseket - jelentette be a tokiói egészségügyi minisztérium. Történelmi megállapodásnak nevezte az amerikai elnök a Kínával kötendő kereskedelmi egyezményt a Fehér Házban, a dokumentum aláírási ceremóniáján. Ausztráliában sok, komoly esőre csupán márciusban lehet számítani, hogy enyhülést hozzanak a bozóttüzeket gerjesztő szárazságra - közölte a helyi meteorológiai szolgálat. Az előző évhez képest 85 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Amazónia észak-brazíliai részén 2019-ben - derült ki a legfrissebb hivatalos adatokból. Négy kisgyermek halt meg szerdán késő este Temesváron egy lakástűzben - közölte a Pressalert.ro helyi portál. Választási csalás miatt ítéltek el egy Tolna megyei nőt. A legutóbbi országgyűlési voksoláson 100 darab ajánlószelvényen hamisított aláírást. Kábítószer-kereskedőt fogtak el Inárcson, a 22 éves férfi házában több mint két kilónyi zöld növényi törmeléket, tablettákat és kábítószergyanús fehér port foglaltak le - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Középdöntőbe jutott a magyar válogatott az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel a csoportkör harmadik fordulójában 24:18-ra legyőzte az izlandi csapatot, Malmőben. A profi ökölvívók is küzdhetnek az amatőrökkel az olimpiai kvalifikációs versenyen való indulásért a debreceni Bocskai István-emlékversenyen - mondta a Magyar Hírlapnak Erdei Zsolt. A kötöttfogású Lőrincz Viktor négy ellenfelét legyőzve aranyérmet nyert Rómában a birkózók idei első nemzetközi rangsorversenyén. A magyar női vízilabda-válogatott 9:8-ra legyőzte Oroszországot a budapesti Európa-bajnokság A-csoportjának rangadóján.