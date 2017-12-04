2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Virtuális valutát vezet be a bajban lévő ország

Hír TV

2017. december 4., hétfő 09:33, frissítve: hétfő 09:54

Új, virtuális valutát vezet be Venezuela – jelentette be az ország elnöke. Nicolás Maduro televíziós beszédében azt mondta: az új, petró nevű pénznemmel az amerikai gazdasági szankciókat fogják kikerülni. A valuta anyagi hátterét pedig a tervek szerint az ország kőolajiparága adja. Venezuela jelenleg használatos pénzneme a bolivar, aminek árfolyama folyamatosan esik, az országban hiánycikknek számítanak az alapvető élelmiszerek és a gyógyszerek. Maduro szerint ez egy nemzetközi összeesküvés része, amelynek célja, hogy véget vessenek a szocializmusnak Latin-Amerikában. A venezuelai ellenzék szerint a javaslat komolytalan, a valuta bevezetéséhez a kongresszus beleegyezése is szükséges.

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