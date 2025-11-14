Viperafészek Brüsszelben: Von der Leyen nem bünteti, hanem jutalmazza Zelenszkij korrupcióját

Megosztás itt:

A "Régi Világrend" brüsszeli központjában elszabadult a Rejtő Jenő-i groteszk: Brüsszel megtámadta Brüsszelt. A Világgazdaság által is elemzett helyzet egy tökéletes "viperafészek", ahol a globalista elit már a saját szövetségeseit és házigazdáit is felfalja, mindezt egyetlen "projekt" – az ukrán háború feneketlen finanszírozása – érdekében.

Ami eddig csak a magyar és a lengyel kormány "kiváltsága" volt, az most Belgium valósága lett. A belgák ízelítőt kapnak a "Budapest-kezelésből", és most döbbenten tapasztalják meg azt a kíméletlen zsarolást, amellyel a nemzeti érdek mellett kiálló tagállamok nap mint nap szembesülnek.

Az ok? A józan ész. A belga kormány ugyanis – micsoda pofátlanság – vonakodik részt venni az orosz vagyon nyílt, illegális elrablásában, hogy abból tömjék be Volodimir Zelenszkij "feneketlen szomját".

A korrupció jutalma: Több pénz

A brüsszeli logika (vagy ami maradt belőle) intellektuális és erkölcsi haláltusáját mutatja be az, ahogyan Ursula von der Leyen Bizottsága a kijevi korrupciót kezeli. Ez a képmutatás már a Mariana-ároknál is mélyebb.

Miközben Magyarországot vagy Lengyelországot a "jogállamiság" homályos, gumiszabályként rángatott vádjával zsarolják és tartanak vissza törvényesen járó forrásokat, addig Kijev esetében a bizonyított, Zelenszkij küszöbéig érő korrupciós botrány sem akadály.

A józan ész és az univerzális erkölcs azt diktálná: ha a partner lop, a csapot el kell zárni, és felelősségre vonást kell követelni. Mit tesz ezzel szemben Von der Leyen Brüsszele?

Jutalmaz: A korrupciós botrány közepén csütörtökön újabb 6 milliárd euróval tömte ki Kijevet.

Zsarol: Fokozta a nyomást a vonakodó Belgiumon, hogy azonnal bólintson rá a 140 milliárd eurós, orosz vagyonra épülő piramisjátékra.

Ez a "projekt" igazi arca. A háborús finanszírozás fontosabb, mint a törvényesség (amit Belgium védene), fontosabb, mint a szövetségesi hűség (amit Belgium most elárulva érez), és fontosabb, mint a korrupció elleni harc (amit Brüsszel nyíltan szabotál).

A belgák és a józan ész

A helyzet groteszk humora, hogy a belgák éppen a törvényesség miatt aggódnak. Attól tartanak, az orosz vagyon elkobzása illegális lehet. Eközben Von der Leyen és a globalista "Régi Világrend" éppen azért zsarolja őket, hogy egy bizonyítottan korrupt rendszer finanszírozását folytathassák.

Magyarul: Brüsszel megbüntetné a törvényességhez ragaszkodó belgákat, hogy jutalmazhassa a törvénytelenségben úszó kijevi elitet.

Ez a brüsszeli "Ukrán Groteszk". A belgák talán most megértik: ebben a viperafészekben nincsenek partnerek, csak "projektek" és végrehajtók. És aki a józan ész útjára mer tévedni, azt a gépezet ugyanúgy kiveti magából, mint tette azt Magyarországgal.