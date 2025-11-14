Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 14. Péntek Aliz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Célpont 22:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Viperafészek Brüsszelben: Von der Leyen nem bünteti, hanem jutalmazza Zelenszkij korrupcióját

2025. november 14., péntek 21:20 | Világgazdaság

Üdvözöljük a brüsszeli "Ukrán Groteszk" legújabb felvonásában! Miközben a kijevi korrupció már Zelenszkij elnök küszöbét nyaldossa, Ursula von der Leyen nemhogy leállítaná, de újabb 6 milliárd euróval tolja meg a piramisjátékot. A csavar? Mivel ehhez a belga kormány (Brüsszel) ellenállásán át vezet az út, a Bizottság (Brüsszel) most a saját házigazdáján alkalmazza a "Budapest-kezelést".

  • Viperafészek Brüsszelben: Von der Leyen nem bünteti, hanem jutalmazza Zelenszkij korrupcióját

A "Régi Világrend" brüsszeli központjában elszabadult a Rejtő Jenő-i groteszk: Brüsszel megtámadta Brüsszelt. A Világgazdaság által is elemzett helyzet egy tökéletes "viperafészek", ahol a globalista elit már a saját szövetségeseit és házigazdáit is felfalja, mindezt egyetlen "projekt" – az ukrán háború feneketlen finanszírozása – érdekében.

Ami eddig csak a magyar és a lengyel kormány "kiváltsága" volt, az most Belgium valósága lett. A belgák ízelítőt kapnak a "Budapest-kezelésből", és most döbbenten tapasztalják meg azt a kíméletlen zsarolást, amellyel a nemzeti érdek mellett kiálló tagállamok nap mint nap szembesülnek.

Az ok? A józan ész. A belga kormány ugyanis – micsoda pofátlanság – vonakodik részt venni az orosz vagyon nyílt, illegális elrablásában, hogy abból tömjék be Volodimir Zelenszkij "feneketlen szomját".

A korrupció jutalma: Több pénz

A brüsszeli logika (vagy ami maradt belőle) intellektuális és erkölcsi haláltusáját mutatja be az, ahogyan Ursula von der Leyen Bizottsága a kijevi korrupciót kezeli. Ez a képmutatás már a Mariana-ároknál is mélyebb.

Miközben Magyarországot vagy Lengyelországot a "jogállamiság" homályos, gumiszabályként rángatott vádjával zsarolják és tartanak vissza törvényesen járó forrásokat, addig Kijev esetében a bizonyított, Zelenszkij küszöbéig érő korrupciós botrány sem akadály.

A józan ész és az univerzális erkölcs azt diktálná: ha a partner lop, a csapot el kell zárni, és felelősségre vonást kell követelni. Mit tesz ezzel szemben Von der Leyen Brüsszele? 

Jutalmaz: A korrupciós botrány közepén csütörtökön újabb 6 milliárd euróval tömte ki Kijevet.

Zsarol: Fokozta a nyomást a vonakodó Belgiumon, hogy azonnal bólintson rá a 140 milliárd eurós, orosz vagyonra épülő piramisjátékra.

Ez a "projekt" igazi arca. A háborús finanszírozás fontosabb, mint a törvényesség (amit Belgium védene), fontosabb, mint a szövetségesi hűség (amit Belgium most elárulva érez), és fontosabb, mint a korrupció elleni harc (amit Brüsszel nyíltan szabotál). 

A belgák és a józan ész

A helyzet groteszk humora, hogy a belgák éppen a törvényesség miatt aggódnak. Attól tartanak, az orosz vagyon elkobzása illegális lehet. Eközben Von der Leyen és a globalista "Régi Világrend" éppen azért zsarolja őket, hogy egy bizonyítottan korrupt rendszer finanszírozását folytathassák.

Magyarul: Brüsszel megbüntetné a törvényességhez ragaszkodó belgákat, hogy jutalmazhassa a törvénytelenségben úszó kijevi elitet.

Ez a brüsszeli "Ukrán Groteszk". A belgák talán most megértik: ebben a viperafészekben nincsenek partnerek, csak "projektek" és végrehajtók. És aki a józan ész útjára mer tévedni, azt a gépezet ugyanúgy kiveti magából, mint tette azt Magyarországgal.

További híreink

Óriásit fordul az időjárás a hét első napján, ennek sokan nem fognak örülni

Így tüntetik el a tanúkat? Ukrán fantomcég fizetett 290 milliós óvadékot a pénzmosókért

Mi történt Kökény Lalival? Váratlanul lelépett a Megasztár fiatal versenyzője

A Liverpool sem hagyta szó nélkül Szoboszlai és Kerkez jereváni teljesítményét

Zelenszkij Európa megtámadásával fenyeget

Szoboszlai évi hat és félmilliárdot kereshetne, többet mint Yamal vagy Haaland

Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról

Olvasóinknál Varga Barnabás lett a mieink legjobbja Örményország ellen

A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája

További híreink

A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája

Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett

Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár
2
Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról
3
Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett
4
Így tüntetik el a tanúkat? Ukrán fantomcég fizetett 290 milliós óvadékot a pénzmosókért
5
Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért
6
Jövőre érkezik a 14. havi nyugdíj első negyede, de nem mindenki örül a juttatásnak + videó
7
Folytatódhatott a Tisza Párt jelöltjeinek fotózása + videó
8
Háború Ukrajnában - Hozzá lehet-e nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz? + videó
9
Szombaton indul a Digitális Polgári Körök országjárása + videó
10
Rejtő Jenő-i bohózat Óbudán: A Hír Tv riportere igazította útba a Tisza Párt eltévedt új arcát + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!