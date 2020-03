Világszerte tombol a járvány

Újabb 80 éves krónikus betegségben szenvedő idős férfi hunyt el a koronavírussal-fertőzöttek közül, ezzel 8-ra nőtt az áldozatok száma Magyarországon. 167-re nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 153 magyar állampolgár. A politikai viták, széthúzás helyett elérkezett az összefogás ideje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben. A Vidéki Színházigazgatók Egyesülete üdvözli a miniszterelnök által bejelentett újabb gazdaságvédelmi lépéseket, a munkahelyek megőrzése érdekében tett kiemelt intézkedéseket, a szolgáltatóipar és különösen az előadóművészetből élők terheinek könnyítését. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács elnöksége üdvözli a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következményeinek enyhítésére a kormány által eddig bejelentett élet-, egészség-, valamint gazdaság- és munkahelyvédelmi intézkedéseket. Az ellenzék elutasította, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot sürgősséggel tárgyalják. Az ellenzéki pártok segítsége nélkül is megoldja a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt kialakult válsághelyzetet - jelentette ki a miniszterelnök a balliberális pártok kritikáira válaszolva a parlamentben. Szomorú, ami történt, most igazán nagy szükség lett volna az összefogásra - értékelte a hétfői parlamenti szavazást Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán közzétett üzenetében. Az ellenzék akadályozza, hogy a kormány folytassa azt a válságkezelést, amely 12 nappal ezelőtt elkezdődött - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hollik István szerint az ellenzéknek fontosabbak voltak a pártpolitikai érdekek, mint az emberi életek. Az ellenzéki pártoknak más célja nem volt, csak hogy a kormányt akadályozzák a koronavírus elleni védekezésben - mondta Orbán Balázs parlamenti államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Nem volt még ilyen a magyar demokrácia történetében, hogy az ellenzék politikailag felelőtlen magatartásával veszélyeztette volna a kormány intézkedéseinek hatásait - mondta Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az M1-en. Hátráltatja a járvány elleni védekezést az ellenzék - írta a XXI. Század Intézet az MTI-hez eljuttatott elemzésében. Egyelőre elegendő a védőfelszerelés, azok az egészségügyi dolgozók kapják meg a speciális maszkot és kesztyűt, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek koronavírussal fertőzött betegekkel - mondta Szlávik János a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője szerint a kormány eddigi járványügyi intézkedései eredményesnek bizonyultak, és ezeket fontos lenne fenntartani. Hat orvosnál és klinikai munkatársnál mutatták ki koronavírust a Szegedi Tudományegyetemen. A HVG információi szerint a fertőzöttek Rovó László rektortól kaphatták el a betegséget, aki a hónap elején síelni volt Dél-Tirolban. Nincs olyan megye, ahol ne találtak volna koronavírus-fertőzöttet - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján. A fővárosi önkormányzat körülbelül 35 ezer védőmaszkot oszt szét a szociális ágazatban dolgozóknak és ingyenessé teszi a parkolást a fővárosi kórházak dolgozóinak - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Önkéntes karanténba vonulásra szólította fel a Nemzeti Népegészségügyi Központ azokat, akik külföldről térnek haza Magyarországra. Minden utazási kedvezményt igazoló okmány érvényessége meghosszabbodik - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Petíciót indítottak a koronavírus-törvény ellen - Magyar György és több más ellenzéki jogász elsőként írta alá a dokumentumot. A Szabad.aHang.hu oldalon közzétett petíciót kézjegyével látta el mások mellett Majtényi László volt ombudsman,Lattmann Tamás nemzetközi jogász, és a röszkei ostrom egyik vezérét, az Ahmed H.-t védő Bárándy Péter volt szocialista igazságügyi miniszter is. A magyarok 94 százaléka támogatja, hogy a parlament meghosszabbítsa az új koronavírus-járvány miatt március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet - közölte a Nézőpont Intézet. Cserbenhagyta a rászorulókat Niedermüller - erről ír a PestiSrácok. A VII. kerületi önkormányzat maga ismerte be a Facebook-on kiadott közleményében, hogy nem tudnak ellátást biztosítani a kerületben élők számára. Részleges kijárási tilalmat rendelt el mától egy hétig a polgári városvezetés.A hajdú-bihari településen nincs koronavírusos beteg, de Tóth József DK-s polgármester azzal indokolta a döntést, hogy még mindig sokan nem vesznek tudomást a veszélyhelyzetről. ITM: sikeresen megérkezett Budapestre a Kínából rendelt 11 tonnányi egészségügyi védőfelszelés. Mintegy négyszeres igények jelentek meg a gyógyszertárakban a normál forgalomhoz képest az elmúlt hét adatai alapján a vírusjárvánnyal összefüggésben - közölte Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a Kossuth Rádióban. Az új típusú koronavírus-járvánnyal kapcsolatban minden uniós tagállam azonos kihívásokkal néz szembe, és hosszú távú védekezésre kell berendezkedni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Lengyelország és Magyarország történelmi és értékközösségéről írt Andrzej Duda lengyel államfő abban a levélben, amelyet hétfőn, a lengyel-magyar barátság napján küldött Áder János magyar köztársasági elnöknek. A román stratégiai kommunikációs törzs összesítése szerint 46 800 a koronavírus-válság miatt Nyugatról hazainduló román állampolgár tért vissza Romániába a közúti határátkelőhelyeken március 18. óta. Meghaladja a négyezret a koronavírussal fertőzöttek száma Ausztriában, az előző naphoz képest ez 19,3 százalékos növekedés. A halottak száma 21-re nőtt. Ismét kevesebben, de így is hatszázketten haltak meg Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban az elmúlt 24 órában, a diagnosztizált fertőzöttek száma egy nap alatt szintén csökkent, de így is 3780 új beteget regisztráltak. Két újabb orvos halt meg Franciaországban a Covid-19 fertőzésben, miközben a kormány a lakosság kijárási korlátozásainak meghosszabbítását tervezi. Spanyolországban meghaladta a kétezret a koronavírus halálos áldozatainak száma. A koronavírus-járvány okozta válsággal összefüggő, rendkívüli tagállami intézkedéseknek ideiglenesnek és arányosnak kell lenniük - jelentette ki Christian Wigand, az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Az Európai Unió a koronavírus-járvány okozta válság enyhítése érdekében humanitárius segítséget nyúlt Iránnak. A 20 millió eurós támogatás már a következő hetekben a rászoruló intézményekhez juthat. A briteknek ezentúl csak a legszükségesebb esetekben - például az alapvető szükségleti cikkek vagy gyógyszerek beszerzése céljából - szabad elhagyniuk otthonaikat az új koronavírus okozta járvány megfékezése végett. Londoni makrogazdasági elemzők legfrissebb előrejelzései szerint a 2008-2009-es globális pénzügyi válsághoz hasonló, vagy még sokkal mélyebb recesszió várható az idén a világgazdaságban az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásai miatt. Donald Trump amerikai elnök elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését az új típusú koronavírus által leginkább sújtott három tagállamban, Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban. Az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer újabb jelentős lépéseket tett, hogy kivédje az új koronavírus által okozott járvány káros gazdasági hatásait. Az Európai Unió sürgősségi segélyt nyújt a vasárnapi földrengés által sújtott Horvátországnak - hangzott el az Európai Bizottság sajtótájékoztatóján. Katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a földregés után Zágrábot Milan Bandic, a város polgármestere. Az Idlíb tartománybeli tűzszünet biztosításáról, a Szíria többi régiójában történő stabilizációról és a kétoldalú haditechnikai együttműködésről tárgyalt Bassár el-Aszad szíriai elnök és Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Izraelben a legfelsőbb bíróság felszólította Juli Edelsteint, az izraeli parlament, a kneszet előző elnökét, hogy legkésőbb szerdáig tartsa meg a szavazást az új törvényhozás elnöki posztjáról. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság annak a 30 éves helybéli nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint gyógyszerrel megmérgezte kétéves gyermekét - közölte a Kecskeméti Törvényszék. Március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán, továbbá március 25-től tanszüneti menetrend lép érvénybe. Tovább csúszik a 2020-as Forma-1-es szezon rajtja, miután a június 7-re tervezett Azerbajdzsáni Nagydíjat is elhalasztották a koronavírus-járvány miatt. A koronavírus-járvány miatt júniusra halasztották az eredetileg május 1-től 3-ig tervezett prágai olimpiai kvalifikációs cselgáncs Európa-bajnokságot. A tavaly novemberben átadott Puskás Aréna nyerte a 2019-es Év stadionja címről döntő szavazást.