Az ítéletidő 10 ezer embert közvetlenül is érint, ők hamarosan segélyt kapnak a bangkoki kormánytól. Tucatnyi településen kellett kitelepíteni az embereket. A munkálatokban a katonaság mellett egészségügyi dolgozók, önkéntesek és mentőcsapatok is részt vesznek. A korábban Vietnamban pusztító Jagi vihar csaknem 150-en emberéletet követelt, mintegy 60-an pedig eltűntek.

