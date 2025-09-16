Keresés

2025. 09. 16. Kedd
Külföld

Videóüzenetben mondott köszönetet a pápa Lampedusának a menekültekért tett erőfeszítéseiért + videó

2025. szeptember 16., kedd 15:00 | HírTV

Az olasz kormány közben tovább dolgozik az illegális bevándorlás megfékezésén és afrikai országokkal kötött együttműködéseken, amelyeknek köszönhetően idén már 100 000-el kevesebben indultak el Európa felé.

Video üzenetben köszöntötte Lampedusa szigetének lakóit XIV. Leó pápa. A katolikus egyház vezetője azt ígérte folytatja elődje munkáját és fel fogja őket személyesen is keresni. 

"Kedves Lampedusán összegyűlt testvéreim és nővéreim! Ó Szá (o shá), a lélegzet, a szellem - így köszöntitek egymást a ti dialektusotokban. Így köszöntött titeket 2013-ban szeretett Ferenc pápánk, amikor közétek érkezett, ez volt az első útja. Tudjátok, a Biblia nyelvében a lélegzet, a szellem az, amit mi léleknek fordítunk. Így hát, amikor ma távolról köszöntjük egymást, de remélem, hamarosan személyesen is találkozhatunk, hívőkként egymásért könyörgünk a Szentlélekért, Isten leheletéért" - mondta a Szentatya.

Kapcsolódó tartalmak

