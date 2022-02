VIDEÓ: Büntetőzött, majd keménykedett, de csúnyán megborították

Megosztás itt:

Vannak, akik kevésbé tudnak felülkerekedni az indulataikon és nem érik be néhány, a volán mögött elmormolt csúnya szóval esetleg mutogatással. Ők a büntetőfékezők és ezeknek is van egy rosszabb fajtája, akik a büntetés után még ki is szállnak harcolni.

Nos az alábbi lengyel felvételen látható ürge is ezt tette, ám ilyenkor egy dolgot sokan nem mérlegelnek, mégpedig azt, hogy talán a másik jármű volánja mögött egy keményebb ember ül és épp az történik, ami az alábbi felvételen is történt.

Természetesen az ilyen fajta fellépést elítéljük és épp ezért mindekit óvaintünk attól, hogy egy közúton szerzett vélt vagy valós sérelmet hasonló módon próbáljon meg elrendezni.

