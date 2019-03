Vidéken csaptak össze a sárga mellényesek és a rendőrök

Lille-ben, Lyonban, Toulouse-ban, Montpellier-ben és Nizzában is vízágyút vetettek be a tiltakozókkal szemben. A fővárosban békésebbek voltak a demonstrációk mint 1 héttel korábban, amikor üzletekbe törtek be, fosztogattak és gyújtogattak a radikálisok. Tegnap Párizs belvárosának több részéről is kitiltották a tüntetőket. A Champs Elysees-re sem engedték be a sárga-mellényeseket. Most először katonákat is kivezényeltek, több mint 6 ezer egyenruhás volt az utcákon.