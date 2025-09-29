Vészhelyzet a Baleár-szigeteken: naponta több száz migráns érkezett az elmúlt hetekben + videó

Megosztás itt:

Bejött a hatóságok előrejelzése: hétvégén kilenc, illegális bevándorlókkal teli csónak érkezett a Baleár-szigetekre, összesen 161 fővel. Többségük szubszaharai, marokkói és algériai állampolgár volt. Szinte mindegyik jármű a parti mentőszolgálat segítsége nélkül érte el a partot.. A spanyol rendőrség számított az érkezésükre, ugyanis az uniós hatóságok már múlt héten figyelmeztettek arra, hogy az algériai embercsempészek tömegesen terveznek hétvégén csónakokat útnak indítani a szigetek felé, kihasználva Algéria közelséget és azt, hogy a Baleár-szigeteken jóval gyérebb az ellenőrzés, mint például a Kanári-szigeteken.

Enek az az oka, hogy az ottani biztonsági erők már kapacitásaik határán vannak, mivel olyan sok az érkező idén, hogy egyre nehezebben bírják a terhelést. Nem véletlen, hogy a spanyol kormány szeptember közepén migrációs vészhelyzetet hirdetett a régióban, ahová idén már több mint 300 csónak érkezett, több mint 5600 illegális bevándorlóval – ez a tavalyi éves adat duplája, tehát óriási a növekedés.

A központi baloldali kormány ennek ellenére még mindig nem változtat a migrációs politikáján. Helyette több mint 2,5 milliárd forintnak megfelelő összeget különített el új befogadóközpontok és ideiglenes szállások kialakítására a szigeteken. A cél az alapvető ellátás biztosítása, de a regionális vezetők szerint hosszú távon így sem fogják tudni kezelni az egyre erősödő migrációs nyomást.