2025. 09. 15. Hétfő
Külföld

Vészharang szól Szerbiában: az EU titkos terve a hatalomátvétel?

2025. szeptember 15., hétfő 18:30 | MTI

A győztesek és a vesztesek harca folytatódik, ezúttal a Balkánon. Az orosz hírszerzés sokkoló vádakkal állt elő, Szerbiában a brüsszeli elit "szerb Majdant" készít elő, hogy a nemzeti kormány helyére egy Európához lojális vezetés kerüljön. A tét nagy, vajon megvédi-e magát a szerb nép a külső beavatkozástól?

Megrendítő vádak: Az orosz hírszerzés szerint Brüsszel hatalomátvételt készít elő Szerbiában

A nemzetközi politikai játszma legújabb fejezete a Balkánon játszódik. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) soha nem látott súlyosságú állításokkal rukkolt elő, melyek szerint az Európai Unió célja, hogy destabilizálja Szerbiát, és Brüsszelhez hű vezetést juttasson hatalomra. Az SZVR egyenesen "szerb Majdant" emleget, utalva a 2014-es ukrajnai eseményekre, ahol a nyugati erők befolyása vezetett kormányváltáshoz.

Az "európai liberális fősodor" tervei

Az orosz hírszerzés szerint a Szerbiában zajló zavargásokat, amelyekben a fiatalok is aktívan részt vesznek, az EU és tagállamai irányítják. Az SZVR szerint a "zavargások" célja, hogy radikalizálják a fiatalokat, és békés tiltakozásból erőszakos, "forradalmi" harccá alakítsák a megmozdulásokat. Az oroszok azonban biztosak benne, hogy a Nyugat által annyi helyen sikerre vitt "színes forradalom" forgatókönyve Szerbiában kudarcot fog vallani. Ennek oka a szerb társadalomban mélyen gyökerező hazafias szellemiség, az ortodox egyház ereje, és nem utolsósorban a NATO 1999-es agressziójának emléke, amely a szerbek kollektív tudatában él.

"Agymosás" és médiaháború

Az SZVR tudni véli, hogy az "európai elitek" a november 1-jei, újvidéki tragédia évfordulóját használják majd fel a helyzet eszkalálására. A stratégia központi eleme a szerb fiatalok "agymosása" és egy hamis "fényes európai jövő" ígéretével való megtévesztésük. Az orosz hírszerzés szerint ebben a kampányban kulcsszerepet játszanak az olyan "független" médiák és civil szervezetek, amelyeket Brüsszel "demokratikus" pénzekkel támogat. A listán számos szerb hírportál szerepel, mint például a FoNet, a Vreme és a Podrinske.

Az orosz hírszerzés figyelmeztetése sötét képet fest a szerbiai helyzetről. A nyílt vádak egyértelműen a nyugati beavatkozásra mutatnak rá, és arra, hogy a politikai hatalomért folyó harc egyre nyíltabb, és egyre kevésbé tartja tiszteletben a nemzeti szuverenitást. A kérdés az, hogy az orszok igazat állítanak-e és ha igen, akkor a szerb társadalom elég erős lesz-e ahhoz, hogy ellenálljon a külső nyomásnak és megvédje a nemzetét.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

 

Háború Ukrajnában

