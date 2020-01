Veszélyeztetik a koalákat a heves esőzések egy Sydney melletti nemzeti parkban

Egy centiméterre volt a Fidesz attól, hogy kilépjen az Európai Néppártból, mert a pártcsalád többsége "elárult bennünket" - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő azt mondta, csak azért nem léptek ki csütörtökön, mert a franciák, a spanyolok és az olaszok „egyértelműen velünk voltak", és a néppárti vitában úgy foglaltak állást, hogy ki kell állni Magyarország mellett. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyzet így nem maradhat: ha nem áll ki az EPP Magyarország mellett, akkor „nekünk egy új európai, kereszténydemokrata jellegű mozgalmat kell indítani", és „lesznek hozzá szövetségeseink". A miniszterelnök a világ első számú oligarchájának nevezte reggeli rádióinterjújában Soros Györgyöt, aki "maffiaszerű hálózaton keresztül irányítja a politikai tevékenységét és gyakorol befolyást az európai politikára". Nem adunk pénzt a semmiért - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a gyöngyöspatai szegregációs üggyel kapcsolatban. A térség kormánypárti képviselője a bíróság által jogerősen megítélt kártérítési összeg erejéig oktatást és képzést nyújtana a helyi cigányoknak. A gyöngyöspatai romáknak viszont nem tetszik ez a javaslat, ahogy ők fogalmaztak nekik csak a pénz kell. Az emberek igazságérzetét is megnyugtatná, hogy ha a Gyöngyöspatán élő gyerekek inkább informatikai, nyelvi, valamint szakképzést kapnának - ezt mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte: a gyöngyöspatai önkormányzat és a magyar állam hiába kérte többször is a bíróságot, indoklás nélkül elutasították a nem anyagi kártérítés lehetőségét. Balliberális körök és Soros-szervezetek ügyvédei gazdagodnak a börtönbizniszen- mondta a kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő. Egy győri orvos betegségéről hozott nyilvánosságra információkat, az érintett hozzájárulása nélkül, az MSZP-s Korózs Lajos, hogy ezzel is segítse a győri önkormányzati választáson induló ellenzéki jelöltet. Kifogásolja a főpolgármester, hogy a kormány nem kért engedélyt az újrainduló Budapestinfó kapcsán - írta a Magyar Nemzet. A lap szerint Karácsony Gergely kijelentette: az ő hozzájárulása kell ahhoz, hogy a tájékoztatón a Budapest nevet használhassák. Évente nagyjából kétmilliárd forintból szüntetnék meg a CT- és MR-várólistákat Budapesten a daganatgyanús megbetegedések esetében - mondta Karácsony Gergely főpolgármester. Az év végi törvénymódosítással illetve kormányrendelettel életre hívott Védelmi Beszerzési Ügynökség ezekben a napokban kezdi meg munkáját – értesült a Magyar Nemzet. Az egész társadalom jól jár azzal, ha sikerül a gazdaság és a szociális biztonság szempontjait összekapcsolni - hangoztatta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Nagyobb szerepvállalásra ösztönözné a fiatal gazdákat az Agrárminisztérium, részben a tárca szakiskolai hálózatán keresztül, illetve a Vidékfejlesztési Programból igényelhető támogatások segítségével - mondta Szinay Attila közigazgatási államtitkár. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Margit emléknapjához kapcsolódóan vasárnap 11.00 órakor a margitszigeti domonkos kolostor romjainál. A gyűlöletre és a gyűlölködőkre nem gyűlölettel, hanem méltósággal kell emlékezni - mondta Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a budapesti gettó felszabadulásának 75. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. A januári fizetéssel kapják meg először kiegészítő juttatásukat a fegyveres testületeknél szolgálók, az érintettek február 5-ig megkapják emelt illetményüket - jelentette be a Belügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A német ügyészséghez fordult Magyarország, mert Németországban feltehetően egy bevándorló megkéselt egy magyar férfit a Stuttgarttól nyugatra fekvő Schömbergben - közölte Menczer Tamás a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára Facebook oldalán. A megkérdezettek többsége (61%) betiltaná a bevándorláspárti jogvédő szervezetek tevékenységét, mindössze 29% helyezkedett eltérő álláspontra - derült ki a Századvég Alapítvány felméréséből. A Mi Hazánk Mozgalom az illegális bevándorlás mellett korlátozná a legális bevándorlást, illetve a külföldiek ingatlanvásárlását is - közölte a párt új fővárosi elnöke. Jelentős rendőri és katonai létszámmal, illetve komoly eszközparkkal őrzik a kerítéssel nem védett határszakaszt Bács-Kiskun megyében - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György elmondta: a rendőrség hőkamerát, a Magyar Honvédség pedig drónt és radart is alkalmaz . Sikerrel zárult a V4-ek és Ausztria találkozója Prágában. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: sikerült azonosítani az együttműködés feltételeit olyan kérdésekben, mint a migráció, biztonság, határ-védelem, versenyképesség, klíma-védelem, és bővítés. Azonban a nukleáris energia kérdésében Ausztria továbbra sem szeretné, ha az atomenergia fejlesztését az Európai Unió pénzalapjaiból finanszíroznák. A magyar családpolitikát érdeklődés és elismerés övezi Washingtonban - jelentette ki az MTI-nek Novák Katalin, család-és ifjúságügyekért felelős államtitkár, aki Alex Azar, emberierőforrás- és egészségügy-miniszter meghívására látogatott Washingtonba. Magyarország elmúlt tízéves politikája bizonyította, hogy sikeres gazdaságpolitikához nincs szükség migrációra - mondta Szijjártó Péter az OECD bevándorlók integrálásával kapcsolatos miniszteri szintű tanácskozásán, Párizsban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította a bűnüldöző szerveket, hogy két héten belül állapítsák meg, kik állnak Olekszij Honcsaruk miniszterelnök, valamint a kormány és a jegybank képviselői közti beszélgetés lehallgatása mögött. Elvetette az ellenzéki többségű lengyel felsőház a bíróságokról szóló, az európai fórumokon az utóbbi napokban vitatott törvénymódosításokat, ezzel a tervezet újból az alsóház elé kerül, ahol a kormánypárt van többségben. Az olasz Semmítőszék megerősítette a hatósági tilalom ellenére az olasz partokon kikötött Sea-Watch 3 civil hajó kapitányával, Carola Racketével szembeni eljárás megszüntetését. Ezzel egy időben a parlament illetékes bizottsága bejelentette, hogy hétfőn határoz Matteo Salvini szenátor, volt belügyminiszter mentelmi jogának esetleges felfüggesztéséről egy migránscsoport feltartóztatása miatt. Oroszország tartani fogja magát minden általa ratifikált nemzetközi egyezményhez - jelentette ki Szergej Lavrov ügyvezető orosz külügyminiszter moszkvai évértékelőjén. Benyújtotta lemondását Lawrence Cutajar máltai rendőrfőnök, akit a civil társadalom és a család azzal vádolt, hogy akadályozta a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró 2017-ben elkövetett meggyilkolásának felderítését. Az Európai Parlament Brexit-ügyi koordinátora, Guy Verhofstadt szerint azoknak a külföldi EU-állampolgároknak sem kell majd automatikusan távozniuk Nagy-Britanniából, akik lekésik a tartós brit letelepedési engedély benyújtásának határidejét. Az amerikai védelmi minisztérium felkérést kapott a Trump-adminisztrációtól a mexikói határkerítés meghosszabbítására, a következő lépcsőben 435 kilométer szakasz fog megépülni. Az Irán által tévedésből lelőtt ukrán utasszállító tragédiája nem feledtetheti az amerikai erők által Irakban megölt Kászim Szulejmáni tábornok "áldozatát" - jelentette ki Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. A felkelők utolsó szíriai fellegvárának számító, északnyugat-szíriai Idlíb tartományban zajló harccselekmények haladéktalan leállítására szólított fel Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Görögország kész fegyveres erőket küldeni Líbiába, hogy hozzájáruljon a konfliktus megoldásához -mondta Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter. Harminckilenc migránst vett fedélzetére az Ocean Viking nevű civil hajó 65 kilométerre Líbia partjaitól - közölte az SOS Méditerranée nevű segélyszervezet. Összesen 2657, az Egyesült Államokba tartó migráns kelt át Hondurasból Guatemalába az elmúlt napokban a kijelölt határátkelőknél - közölte a guatemalai bevándorlási ügynökség. Bűnszervezeteket és „gátlástalan politikusokat" tett felelőssé a hondurasi kormány az Egyesült Államok felé tartó migránskaravánok szervezéséért, amelyet - állítása szerint - 2018 októbere óta folytatnak. Elkezdődött pénteken Berlinben a Nemzetközi Zöld Hét, a világ legnagyobb mezőgazdasági, élelmiszeripari és kertészeti kiállítása és vására, a magyar standot Nagy István agrárminiszter nyitotta meg. A Volkswagen AG húsz százalékos részesedést készül vásárolni a kínai Guoxuan High-tech Co. Ltd. akkumulátorgyártó vállalatban - értesült a Reuters hírügynökség a cégekhez közel álló forrásoktól. Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Budapest Környéki Törvényszék első fokon azt a férfit, aki 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt a Pest megyei Zsámbokon. Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte első fokon a Budapest Környéki Törvényszék az otthonában brutálisan megölt dabasi-sári nő gyilkosát. Az ítélet nem jogerős. Emberölés gyanúja miatt egy fiatalkorú lányt is letartóztatott a Budakörnyéki Járásbíróság a szilveszteri dunavarsányi gyilkossággal összefüggésben - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. Elrendelte a Fővárosi Törvényszék annak a norvég állampolgárságú férfinak az átadását, akit emberölés miatt kerestek a norvég hatóságok - tudatta a törvényszék sajtóosztálya. Az ügyészség tárgyalás megtartását kéri az Állami Számvevőszék épületét megrongálók ügyében, mert megítélése szerint a bíróság büntetővégzésében tíz vádlottal szemben túl enyhe büntetést alkalmazott - közölte a fővárosi főügyész az MTI-vel. Több órán át tartó forgalomkorlátozásra kell felkészülni Szolnok belvárosában, ahol földmunkák közben robbanótestre bukkantak - tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. Teljesen lezárják az M1-es autópályát vasárnap reggel a 43-as és az 55-ös kilométerszelvények között vadkihajtás miatt - közölte a rendőrség pénteken a honlapján. A házigazda magyar válogatott 11:11-es döntetlent játszott a világbajnoki ezüstérmes spanyolokkal a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfi tornájának második fordulójában. Balázs Attila bejutott a döntőbe a Bangkokban zajló, 54 ezer dollár (16,2 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi challenger-tenisztornán.