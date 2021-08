Veszélyesnek minősítené a levendulát egy uniós rendelet

Magyarországon a gyermeknevelés kizárólagos joga a szülőt illeti, ebben az ügyben senki másnak nincs keresnivalója - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szivárvány színű sisakban akar rajthoz állni a mai Magyar nagydíjon Sebastian Vettel. A német pilóta így szeretné kifejezni nemtetszését a magyar gyermek-védelmi törvénnyel kapcsolatban. Pilóta társai közül 16-an már jelezték, hogy csatlakoznak hozzá. Augusztustól tíz újabb egyetem csatlakozik a modellváltó intézményekhez - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Több mint 4,9 milliárd forinttal támogatja a Balatoni Bringakör fejlesztését az ITM. Várják a gyerekeket az Erzsébet-táborokba - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter közösségi oldalán közzétett videóban. Novák Katalin hozzátette: „Azt ígértük, hogy megújul teljes mértékben a Fonyódligeti Erzsébet-tábor, és így is lett. Augusztus 1-jétől tehát itt is nyaralhatnak és ottalvós táborokban vehetnek részt a fiatalok, a gyerekek, a táborozók”. Elkezdődött a harmadik oltási kampány és a 60 év felettiek tájékoztató akciója. Már a harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni. Hazánk mellett Oroszország és Izrael olt harmadik vakcinával. A koronavírus-fertőzöttek száma 197,8 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Lejárt a szövetségi kilakoltatási tilalom az Egyesült Államokban, milliók kerülhetnek utcára. Tiszteletbeli védnökséget vállalt a lengyel Pride felvonuláson a krakkói polgármester. Közel hatezer alkalommal követtek el szexuális erőszakot migránsok Németországban 2020-ban - erről számolt be a német Bild című napilap. Jordánia biztonsági megfontolásokból ismét lezárta legnagyobb határátkelőjét Szíriával. Rakétatámadás érte az afganisztáni Kandahár repülőterét. A török hatóságok őrizetbe vettek egy embert, akit erdőtüzet okozó gyújtogatással gyanúsítanak. A törökországi erdőtüzek halálos áldozatainak száma közben hatra emelkedett. Veszélyes növénynek minősítené a levendulát egy uniós rendelet - számol be az FR24 francia hírportál. Elsőbálozók lettek a balatonfüredi Anna-bál szépei. A balatonfüredi Horváth Esztert választották a 196. Anna-bál szépének szombat éjjel Balatonfüreden. Az első udvarhölgy a diósdi Nánási Dorottya, a második udvarhölgy pedig a szegedi Hadfi Zita lett. A balatoni utasforgalom jobb kiszolgálása érdekében újabb KISS emeletes motorvonatot állít forgalomba a MÁV-Start. A Panoráma expressz vasárnaponként közlekedik Fonyód és Kőbánya-Kispest között. Hosszú a várakozás a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. Hat kilométeres a kocsisor és 35-40 perccel több a menetidő az M0-s autóút M3-as felé vezető oldalán balesetek miatt - közölte az Útinform. Liszt Ferenc nevét veszik fel a magyar kulturális intézetek – jelentette a Külügyminisztérium államtitkára a közösségi oldalán. A magyar női válogatott 11-9-re kikapott a kínai csapattól. A vitorlázó Berecz Zsombor második helyen jutott az éremfutamba.