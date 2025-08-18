Vérfagyasztó, mire voltak képesek az Iszlám Állam kegyetlen gyilkosai

Megosztás itt:

Moszul déli részén, el-Haszfában vasárnap kezdődött meg a hatóságok becslései szerint akár 20 ezer áldozatot is magában rejtő tömegsír feltárása.

A kormányszóvivő kijelentette, hogy minden technikai és jogi intézkedést megtesznek az áldozatok azonosítása, jogaik védelme és hozzátartozóik támogatása érdekében.

Avádi hangsúlyozta, hogy dokumentálják és a világ tudomására fogják hozni a terroristák bűncselekményeit és azok mértékét. Elmondta, hogy még évekkel az Iszlám Állam 2017 decemberi leverése óta is folyamatosan kerülnek elő bűntetteik bizonyítékai.

A terrorszervezet egykor Irak és a szomszédos Szíria nagy területeit ellenőrzése alatt tartotta. A szervezetet katonailag legyőzték, de azóta is aktív nemzetközi terrorszervezetként.

Fotó: Shutterstock