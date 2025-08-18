Keresés

Külföld

Vérfagyasztó, mire voltak képesek az Iszlám Állam kegyetlen gyilkosai

2025. augusztus 18., hétfő 18:42 | MTI
terrorizmus tömegsír Iszlám Állam vérnegzés

Az iraki kormány mindent meg fog tenni az Iszlám Államnak (IS) tulajdonított tömegsírban fekvő több ezer áldozat maradványainak azonosítására - jelentette be Bászim el-Avádi kormányszóvivő.

  • Vérfagyasztó, mire voltak képesek az Iszlám Állam kegyetlen gyilkosai

Moszul déli részén, el-Haszfában vasárnap kezdődött meg a hatóságok becslései szerint akár 20 ezer áldozatot is magában rejtő tömegsír feltárása.

A kormányszóvivő kijelentette, hogy minden technikai és jogi intézkedést megtesznek az áldozatok azonosítása, jogaik védelme és hozzátartozóik támogatása érdekében.

Avádi hangsúlyozta, hogy dokumentálják és a világ tudomására fogják hozni a terroristák bűncselekményeit és azok mértékét. Elmondta, hogy még évekkel az Iszlám Állam 2017 decemberi leverése óta is folyamatosan kerülnek elő bűntetteik bizonyítékai.

A terrorszervezet egykor Irak és a szomszédos Szíria nagy területeit ellenőrzése alatt tartotta. A szervezetet katonailag legyőzték, de azóta is aktív nemzetközi terrorszervezetként.

Fotó: Shutterstock

Donald Trump: A háború véget fog érni

 Az amerikai elnök ezt a Zelenszkijjel folytatott tárgyalás után jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva. Donald Trump a sajtótájékoztató végén elárulta: a megbeszélés után beszélni fog telefonon Vlagyimir Putyinnal.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Agyoncsapott a villám egy motorost Olaszországban

 Halálos baleset történt hétfőn a dél-olaszországi Salentóban; villámcsapás következtében életét vesztette egy 42 éves római férfi, aki egy zivatar közepette motorozott a térség egyik főútján.
