Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Ház felett

Azonnali pánikot keltett a Fehér Ház környékén, amikor a Titkosszolgálat ügynökei észrevették, hogy egy férfi vörös lézerrel céloz a Marine One helikopterre, amelynek fedélzetén éppen Donald Trump elnök tartózkodott. Az incidens a Fehér Ház területéről való felszállás közben történt, ami a pilóták számára rendkívül veszélyes helyzetet teremtett. A lézersugár ugyanis pillanatokra megvakíthatja a pilótákat, ami irányítási zavarokat okozhat, különösen a kritikus felszállási szakaszban.

A gyanúsítottat, Jacob Samuel Winklert, a Fehér Ház közelében, a Constitution Avenue-n tartóztatták le, miután egy titkosszolgálati tiszt felfigyelt rá, hogy magában kiabál és félmeztelenül bolyong. Amikor a tiszt megpróbált kapcsolatba lépni vele, a férfi egyből a szemébe irányította a lézert.

A támadó elképesztő vallomása

A titkosszolgálati ügynökök a férfi azonnali lefegyverzése és megbilincselése után egy három hüvelykes pengéjű kést is találtak nála. A letartóztatás során a férfi többször is azt kiabálta: „Bocsánatot kell kérnem Donald Trumptól” és „Elnézést kérek Donald Trumptól”. A bírósági kihallgatáson aztán az is kiderült, hogy a férfi beismerte a bűncselekményt. Azt állította, hogy nem tudta, hogy a helikopterre irányított lézerrel bűncselekményt követ el. Vallomása szerint „Mindenféle dologra szoktam irányítani, például stoptáblákra”.

Az eset újból felhívja a figyelmet az elnöki biztonságra, és arra, hogy a mindennapi életben is felmerülhetnek olyan váratlan fenyegetések, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. Az amerikai törvények szerint a repülőgépre irányított lézer begyűjtése szövetségi bűncselekménynek minősül, amelyért akár öt év börtön és 250 ezer dolláros pénzbírság is járhat.

