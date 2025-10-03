Vérfagyasztó akció: rendőrök lőtték le a zsinagógánál bombát viselő szír merénylőt Manchesterben + videó

Megnyíltak a szavazóhelyiségek Csehországban, ahol ma dől el, hogy megerősödik-e Orbán Viktor szövetségesi köre Közép-Európában. Az előzetes közvélemény-kutatások szerint Andrej Babis toronymagasan a befutó. A jelenlegi koalíciós kormány támogatottsága drasztikusan lecsökkent a bevezetett gazdasági megszorítások miatt. Prágából Gulyás Áron tudósítónk jelenti, mekkora lehet a várható politikai földrengés.

Sokkoló: "Ukrajna ezerszer jobb!" – A Tisza Párt megszorítással büntetné a magyar gazdákat + videó

Nyíltan kimondta: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint "felesleges Ukrajnával versenyezni" a magyar mezőgazdaságnak, mert ők ezerszer jobban csinálják. A Magyar Péter embere által beharangozott megszorító csomag nem csak a gazdák mindennapi munkájába, de a támogatási rendszerbe is belenyúlna, súlyosan károsítva ezzel a szektort. De miért állítja Nagy István agrárminiszter, hogy ezzel a brüsszeli mintával a Tisza Párt tönkretenné a gazdákat?