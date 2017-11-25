2017. november 25.,
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Verekedés okozta a londoni pánikot

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2017. november 25., szombat 09:49

Verekedés és nem lövöldözés miatt ürítettek ki tegnap két metróállomást Londonban. A brit rendőrség szerint az Oxford Circus megállóban ketten egymásnak estek, ez okozta a pánikot.

A lövöldözésről szóló bejelentések vaklármának bizonyultak. Az első hírek még arról szóltak, hogy lövöldözés történt a londoni belvárosban, és többen pánikszerűen menekülni kezdek az egyik legforgalmasabb bevásárlóutcában. 16-an sérültek meg, egy személy könnyebben. A londoni negyedben több tízezres tömeg vásárolt a nagy november végi kiárusítás, a Black Friday estéjén.

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