Venezuela orosz fegyverekkel akar az Egyesült Államokkal szembeszállni

2025. november 01., szombat 07:11 | Origo

Nicolás Maduro elnök levelet írt Vlagyimir Putyinnak, amelyben rakéták, radarok és korszerű repülőgépek szállítását kérte az amerikai katonai nyomás miatt.

A Washington Post birtokába került dokumentumok szerint Nicolás Maduro, Venezuela elnöke közvetlenül Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz fordult, miután az Egyesült Államok hadereje jelentős mértékben megerősítette jelenlétét a Karib-térségben. A levélben Maduro rakéták, radarrendszerek és korszerűsített repülőgépek szállítását kérte Moszkvától, hogy megvédhesse országát az amerikai fenyegetéssel szemben.

A Lenta.ru beszámolója szerint Venezuela nemcsak Oroszországhoz, hanem Kínához és Iránhoz is fordult katonai segítségért. A kínai elnöknek, Hszi Csin-pingnek írt levelében Maduro „kiterjesztett katonai együttműködést” sürgetett, hogy ellensúlyozza „az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség eszkalációját”.

A két ország kapcsolatai májusban új szintre léptek, amikor Moszkva és Caracas stratégiai partnerségi megállapodást írt alá, amely a politikai és katonai-technikai együttműködést is kiterjeszti. Putyin október végén ratifikálta a dokumentumot, amely a felek közötti szorosabb orosz támogatást is biztosítja.

A feszültség azonban tovább nőtt, miután amerikai hadihajók – köztük az USS Iwo Jima – a venezuelai La Orchila sziget közelébe hajóztak, mindössze 124 mérföldre az ország egyik legfontosabb légibázisától. Ez a távolság már lehetővé teszi akár célzott precíziós csapások vagy kétéltű partraszállás végrehajtását is.

A térségben a helyzet annyira feszült, hogy Trinidad és Tobago hadserege is legmagasabb készültségi szintre, az úgynevezett State One Alert Levelre emelkedett. A helyi védelmi erők szerint ez „nem gyakorlat”, hanem valós fenyegetés.

Mindeközben a Wall Street Journal arról írt, hogy az Egyesült Államok több venezuelai katonai célpontot is kijelölt esetleges csapásokra, arra hivatkozva, hogy ezek a bázisok a drogkereskedelemhez kapcsolódhatnak. Bár Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nem szándékozik támadást indítani, a Financial Times több lehetséges forgatókönyvet is vázolt, köztük egy Maduro elleni elfogási akciót vagy akár egy teljes inváziót, amelyet azonban „kevésbé valószínűnek” nevezett.

Moszkva hivatalosan is reagált a feszültségre: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Oroszország támogatja Venezuelát, és „vállvetve” kész szembenézni a kihívásokkal. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás nemcsak politikai, hanem katonai-technikai együttműködést is tartalmaz, amely „a szuverenitás megvédését szolgálja”.

