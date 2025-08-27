Véletlenül elengedték a drezdai késelőt a német rendőrök

Megosztás itt:

Elengedtek, majd újra letartóztattak egy 21 éves szír férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő zaklatott nőket egy drezdai villamoson, majd késelt meg egy segítségükre siető amerikai turistát – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

A férfit szombat este gyorsan elfogták, miután Drezdában késelés történt egy villamoson, hamarosan azonban szabadon engedték, mert a rendőrség azt hitte, hogy egy másik személy volt a késelő. Az új bizonyítékok alapján azonban újra letartóztatták.

