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Vegyifegyver-támadás Szíriában

Hír TV

2018. április 9., hétfő 08:59, frissítve: hétfő 09:00

A szíriai lázadók utolsó erődítményeként szolgáló városban állítólag a kormány légiereje bombázott, 40 csapást mértek a városra és környékére. A szíriai állami televízió megerősítette, hogy „megtorló csapásokat” mértek a lázadókra, de a vegyi támadást cáfolták. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa várhatóan hétfőn ül össze, hogy megvitassa a vegyifegyver-támadást. Donald Trump szerint a szíriai rezsim és két szövetségese, Irán és Oroszország ezért nagy árat fog fizetni.

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