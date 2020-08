Vegyesen fogadta a világ a békekötés hírét

Csütörtökön tette közzé közösségi oldalán az amerikai elnök, hogy békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek.

Donald Trump azt írta, az Egyesült Államok két nagyszerű barátja között történelmi egyezmény született, amelynek értelmében a zsidó állam és az Emirátusok diplomácia kapcsolatot létesít egymással.

Nem sokkal később az izraeli miniszterelnök is kamerák elé állt. Benjámin Netanjahu azt mondta, új korszak kezdődik országa és az arab világ kapcsolatában. A kormányfő hozzátette, a zsidó állam ideiglenesen felfüggeszti a ciszjordániai palesztin területek bekebelezését. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy idővel más arab államok is követni fogják Abu-Dzabi példáját, és békét fognak kötni Izraellel.

Másképp látja a helyzetet az arab világ nagy része és a Palesztin Hatóság. A Gázai övezetet uraló Hamász a nép hátba szúrásának nevezte a konvenciót. A szervezet szerint szégyen, hogy egy másik muszlim vallású ország a zsidó állam mellé állt, és bár gazdag, sohasem támogatta a palesztin törekvéseket.

Irán veszélyesnek és illegitimnek nevezte a békekötést. Teherán álláspontja szerint az Egyesült Arab Emírségek árulást követett el.

Osztja Teherán nézőpontját Bejrút és Ankara is. Törökország szerint a történelem, továbbá a közel-keleti térség népeinek lelkiismerete nem feledi és nem bocsátja meg az Egyesült Arab Emírségek tettét.

Jordánia és Egyiptom után az Egyesült Arab Emírségek a harmadik arab állam, amely elismeri Izraelt.

HírTV