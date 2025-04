Végtelen történet: rekordösszegű katonai csomagot kap Ukrajna

Megosztás itt:

Ukrajna katonai támogatásának újabb mérföldkövéről döntöttek az európai országok, amikor 21 milliárd eurónyi új segélycsomagot jelentettek be a NATO brüsszeli központjában tartott tanácskozáson. A Németország által biztosított 11 milliárd euró önmagában is kiemelkedő, de az Egyesült Királyság által koordinált további 450 millió fontos csomag is jelentős mértékben növeli a Kijevnek szánt támogatás végösszegét. A légvédelem, a drónhadviselés és a tüzérségi eszközök fejlesztésének indoka került előtérbe a támogatási döntéseknél.

Ukrajna támogatása Európa kezében van

A brüsszeli találkozón 50 nemzet védelmi miniszterei vettek részt, köztük a német Boris Pistorius és a brit John Healey is, akik meghatározó szerepet vállaltak a csomag összeállításában. Pistorius elmondta, hogy Németország 2029-ig 11 milliárd eurót biztosít Ukrajna számára, különösen a tüzérségi támogatásra összpontosítva.

A német csomag 100 ezer lövedéket, 25 gyalogsági harcjárművet, 15 harckocsit, 100 földi megfigyelőrendszert és 120 hordozható légvédelmi eszközt tartalmaz. Emellett Berlin négy IRIS-T légvédelmi rendszert és 300 rakétát is küld. A brit csomag 450 millió font értékű, amelyből 350 milliót közvetlenül az Egyesült Királyság biztosít, a maradékot Norvégia adja az Egyesült Királyság által vezetett Nemzetközi Alap részeként.

A csomag része több százezer drón, páncéltörő aknák és a korábban szállított járművek karbantartására szánt 160 millió font is. Healey szerint a támogatás egyértelmű üzenet Oroszország felé: Fokoznunk kell az erőfeszítéseinket, hogy elrettentsük az orosz agressziót azzal, hogy folyamatosan erősítjük Ukrajna védelmét.

Miközben az Egyesült Államok nélkül is rekord ütemben áramlik a nyugati katonai és pénzügyi segély Ukrajnába, az Európai Uniós vezetők a háborúban álló ország gyorsított felvételét sürgetik az Európai Unióba, ami további hatalmas költségekkel járna.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP