Végre lépett az ukrán ügyészség

2018. OKTÓBER 22., HÉTFÕ KÖVÉR LÁSZLÓ: ÚJ SZAKASZ KEZDETÉT JELENTHETI A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁS MAGYAR IDÕK. MAGYARORSZÁG A SZABADSÁGHARCOSOK NÉPE MONDTA ORBÁN BALÁZS, A TORONTÓI MAGYAROKNAK TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDÉBEN. SZILÁGYI PÉTER: A MAI NAP ÖRÖMÜZENETE, HOGY AZ AMERIKAI MAGYAROK VISSZATÉRTEK A MAGYARSÁG KÖZÖSSÉGÉBE. HÁZIORVOSI ÉS VÉDÕNÕI RENDELÕKET ÚJÍTOTTAK FEL HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN TÖBB MINT 350 MILLIÓ FORINTBÓL, UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MTI. KÚRIA: A MUNKÁLTATÓ SZABÁLYZATA NEM KORLÁTOZHATJA AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSSAL KAPCSOLATOS KÁRTÉRÍTÉS-FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT. VARGA MIHÁLY: A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSÉVEL EGYÜTT NEM CSAK A MUNKAHELYEK SZÁMA NÕ, DE A KERESETEK IS FOLYAMATOSAN EMELKEDNEK. NOVEMBERBEN ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM, A LAKOSOK A HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSERÉJÉNEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZHATNAK. NÉMETH SZILÁRD: A REZSICSÖKKENTÉS A MAI NAPIG SEGÍTI A CSALÁDOK, A NYUGDÍJASOK MEGÉLHETÉSÉT. DEMETER MÁRTA NEMZETBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁT KEZDEMÉNYEZI KÓSA LAJOS MTI. DEMETER MÁRTA: ÁLLOK ELÉBE AZ ÚJABB NEMZETBIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÁSNAK. KILÉP AZ LMP-BÕL MESZERICS TAMÁS, A PÁRT EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕJE. EGY BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA MIATT LEKAPCSOLTÁK A PAKSI ATOMERÕMÛ KETTES BLOKKJÁT. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA: POLGÁRMESTERT ÉS KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK VASÁRNAP A DÉL-BARANYAI KÉMESEN. BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKÉRTÕ: A TAGÁLLAMOK SZUVERENITÁSÁBÓL VENNE EL A KÖZÖS HATÁRVÉDELEMMEL AZ EU. FELFÜGGESZTI A LENGYEL KORMÁNY A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ÁTALAKÍTÁSÁT CÉLZÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁT. MAGYARELLENES, UKRÁN NYELVÛ ÓRIÁSPLAKÁTOK JELENTEK MEG KÁRPÁTALJÁN, A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG ELNÖKE FELJELENTÉST TESZ. KÁRPÁTALJA KORMÁNYZÓJA AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK PROVOKÁCIÓJÁNAK TARTJA A PLAKÁTOK KIHELYEZÉSÉT. NEMZETISÉGI VISZÁLY SZÍTÁSA MIATT INDUL ELJÁRÁS KÁRPÁTALJÁN A MAGYARELLENES ÓRIÁSPLAKÁTOK ÜGYÉBEN. ÍRORSZÁG: A BREXIT UTÁNI ÁTMENETI IDÕSZAK MEGHOSSZABBÍTÁSA NEM ALTERNATÍVÁJA AZ ÍR - ÉSZAK-ÍR HATÁRMEGÁLLAPODÁSNAK. EXIT POLL: NYERT IS, VESZÍTETT IS A LENGYEL KORMÁNYPÁRT ÉS AZ ELLENZÉKI TÖMÖRÜLÉSEK A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK ELSÕ FORDULÓJÁBAN. AZ AMERIKAI ELNÖK ÉS AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ JANUÁR ELEJÉN TALÁLKOZHAT ÚJRA, A CSÚCSTALÁLKOZÓ HELYSZÍNÉT MÉG NEM JELÖLTÉK KI. BENJÁMIN NETANJAHU FELFÜGGESZTETTE EGY CISZJORDÁNIAI BEDUIN FALU LEROMBOLÁSÁT. TÖBB SZÁZEZRES TÖMEG TÜNTETETT LONDONBAN A BRIT EU-TAGSÁG MEGSZÛNÉSE ELLEN. SZAÚDI TISZTSÉGVISELÕ: FOJTÓFOGÁS VEZETETT A SZAÚD-ARÁBIAI ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁHOZ. EGY SZAÚDI KIRÁLYI TANÁCSADÓT ÉS A TITKOSSZOLGÁLAT HELYETTES VEZETÕJÉT AZONNAL ELTÁVOLÍTOTTÁK TISZTSÉGÉBÕL. VÉDÕÕRIZET ALÁ HELYEZTÉK A MEGGYILKOLT SZAÚD-ARÁBIAI ÚJSÁGÍRÓ MENYASSZONYÁT TÖRÖKORSZÁGBAN. TÖRÖK HÍRTELEVÍZIÓ: AZ ISZTAMBULI FÕÜGYÉSZSÉG A SZAÚDI FÕKONZULÁTUS TOVÁBBI ÖT TÖRÖK DOLGOZÓJÁT HALLGATJA KI DZSAMÁL HASOGDZSI ÜGYÉBEN. RENDKÍVÜLI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK KÍSÉRETÉBEN PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK KEZDÕDTEK AFGANISZTÁNBAN. TÖBB ROBBANÁS RÁZTA MEG AZ AFGÁN FÕVÁROST, KABULT, TÖBBEN MEGHALTAK ÉS MEGSEBESÜLTEK AFP. LEGKEVESEBB 55 EMBER MEGHALT NIGÉRIÁBAN, KERESZTÉNYEK ÉS MUSZLIMOK ÖSSZECSAPÁSAIBAN. MEGTALÁLTÁK EGY 12 EZER ÉVES NÕI LELET MARADVÁNYÁT A SZEPTEMBERBEN LEÉGETT RIO DE JANEIRÓ-I BRAZIL NEMZETI MÚZEUM ROMJAI ALATT. NÉGYES FOKOZATÚRA ERÕSÖDÖTT MEXIKÓ CSENDES-ÓCEÁNI PARTJAINÁL A WILLA HURRIKÁN MTI. KISIKLOTT EGY VONAT TAJVANBAN, A BALESETBEN LEGKEVESEBB 17-EN MEGHALTAK, 126-AN MEGSÉRÜLTEK. 5000 FÕRE DUZZADT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÉ TARTÓ KÖZÉP-AMERIKAI MIGRÁNSKARAVÁN. KÉT, KORÁBBAN MÁR KARAMBOLOZOTT AUTÓNAK ÜTKÖZÖTT NEKI EGY HARMADIK KOCSI ÓBUDÁN A SZENTENDREI ÚTON,A RENDÕRÖK A FÕVÁROSBA VEZETÕ OLDALT A ZÁHONY UTCÁBA TERELIK. ÕRIZETBE VETTEK NÉGY EMBERT MISKOLCON, MERT SZÓVÁLTÁS UTÁN BASEBALLÜTÕKKEL BÁNTOTTÁK AZ ISMERÕSÜKET, AKI ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT POLICE.HU. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ A 43-AS FÕÚTON DESZK KÖZELÉBEN, A SOFÕR, A KÓRHÁZBA SZÁLLÍTÁST KÖVETÕEN MEGHALT. KÉT DÍLERT ÉS HAT FOGYASZTÓT FOGTAK EL A NYOMOZÓK EGY ÚJPESTI LAKÁSBAN POLICE.HU. LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, MAJD FÁNAK ÜTKÖZÖTT ÉS KIGYULLADT EGY SZEMÉLYAUTÓ ESZTERGOMNÁL, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT.