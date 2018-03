Végeztek a franciaországi túszejtővel

Egy szupermarketbe hatolt be egy terrorista péntek délelőtt egy dél-franciaországi kisvárosban, Trébes-ben. Fegyver, kés és kézigránát is volt nála. Több embert megölt, és megpróbált túszokat ejteni. A dolgozók és vásárlók többségének sikerült elmenekülnie. A hatóságok több száz rendőrt mozgósítottak, és a helyszínre küldték a francia elitkommandó egységeit is. A városba vezető utakat is lezárták.

Nem sokkal korábban ugyanez a fegyveres rendőröket támadott meg a közeli Carcassone-ban. Egyikőjüket vállon lőtte. A sebesültet kórházba szállították, állapota azonban nem súlyos.

A fegyveres az Iszlám Állam dzsihadista szervezet hívének vallotta magát. A BBC szerint egy marokkói születésű férfiről van szó, akit már ismertek a titkosszolgálatok. A helyszínre sietett az elkövető édesanyja is.

„Minden információ arra utal, hogy terrorakció történt. A belügyminiszter a helyszínen tájékozódik a fejleményekről” – közölte Edouard Philippe kormányfő.

Sajtóértesülések szerint lőfegyverrel, késsel és kézigránáttal volt felszerelve. A bevásárlóközpont legtöbb dolgozója időben el tudott menekülni.

A terrorista állítólag azt követelte, hogy bocsássák szabadon Salah Abdeslamot, a 2015. novemberi párizsi terrortámadások egyik kitervelőjét. Abdeslam az egyetlen életben maradt tagja a vérengzést elkövető terrorcsoportnak. Franciaországban számos iszlamista terrorakció történt 2015 óta, amikben összesen kétszáznegyvennégy ember vesztette életét.