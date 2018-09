Véget vetnek a nyitvatartási liberalizációnak az olaszok

2018. SZEPTEMBER 9., VASÁRNAP ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: A MOST BEKÖSZÖNTÕ ZSIDÓ ÚJÉV IS KÖZÖS KULTÚRÁNK MEGVÉDÉSE ÉS GYARAPÍTÁSA JEGYÉBEN TELJEN! A NÉMETEKEN ÉS ANGELA MERKELEN MÚLIK, MI LESZ A NÉPPÁRTTAL - MONDTA A MINISZTERELNÖK SZOMBATON A ZÁRT KÖTCSEI PIKNIKEN ATV.HU. ROGÁN ANTAL KÖTCSÉN: A BEVÁNDORLÁS DEMOKRÁCIADEFICITET IDÉZETT ELÕ EURÓPÁBAN. AZ EURÓPAI PARLAMENT BOSSZÚRA KÉSZÜL MAGYARORSZÁG ELLEN MONDTA SZÁJER JÓZSEF KÖTCSÉN A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL. PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER: ÉRDEMES ÚJRAGONDOLNI AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZET STÁTUSZÁT. A KORMÁNY CÉLJA, HOGY 2030-RA MAGYARORSZÁG EURÓPA EGYIK LEGÉLHETÕBB ORSZÁGA LEGYEN MONDTA RÁKOSSY BALÁZS, A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLLAMTITKÁRA. TÖBB CSOPORTRA OSZTHATÓK LESZNEK A SZAVAZATOKAT SZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK, AMIVEL ELKERÜLHETÕ A TÖBBÓRÁS SORBAN ÁLLÁS A VÁLASZTÁSOKON IM. TOVÁBBRA IS SEGÍTI A KORMÁNY A KISVÁLLALKOZÓKAT KÖNNYEBB KÖZTEHER-VISELÉSI SZABÁLYOKKAL ÉS ALACSONY ADÓKKAL MAGYAR IDÕK. EMMI: ÉVKÖZBEN IS IGÉNYELHETÕK A GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK, AZ IDÉN ERRE A CÉLRA 79 MILLIÁRD FORINT ÁLL RENDELKEZÉSRE. KÉT TELEPÜLÉSEN TARTANAK MA IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST. GÁVAVENCSELLÕN POLGÁRMESTERT ÉS KÉPVISELÕKET, MEZÕTÚRON EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELÕT VÁLASZTANAK. HÉTFÕN HIVATALOS LÁTOGATÁSRA MONTENEGRÓBA UTAZIK KÖVÉR LÁSZLÓ, AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKE. REKORDALACSONYRA SÜLLYEDT ANGELA MERKEL KONZERVATÍV-SZOCIÁLDEMOKRATA KORMÁNYKOALÍCIÓJÁNAK TÁMOGATOTTSÁGA BILD AM SONNTAG. NÉMET CÉGEKBÕL ÁLLÓ KONZORCIUM ÉPÍTHET GYORSVASÚTI HÁLÓZATOT TÖRÖKORSZÁGBAN, MINTEGY 35 MILLIÁRD EURÓBÓL. A SVÉD VÁLASZTÁSOKON VÁRHATÓAN 85 SZÁZALÉK KÖRÜLI RÉSZVÉTEL VÁRHATÓ SUNDAY EXPRESS. LONDONI PÉNZÜGYI ELEMZÕK SZERINT IGEN KOMOLY NÖVEKEDÉSI ÁLDOZATTAL JÁRNA A "SWEXIT", VAGYIS SVÉDORSZÁG ESETLEGES KILÉPÉSE AZ EU-BÓL. AZ ELEMZÕK SZERINT A SZÉLSÕSÉGES SVÉD DEMOKRATÁK PÁRT LEHET A MÉRLEG NYELVE A KORMÁNYALAKÍTÁSKOR. A SVÉD DEMOKRATÁK PÁRT 20 SZÁZALÉK KÖRÜLI EREDMÉYNT VÁR A VÁLASZTÁSON. AZ EGYKORI KOSZOVÓI FELSZABADÁSI HADSEREG VETERÁNJAI ELÁLLTÁK ALEKSANDAR VUCIC SZERB ELNÖK ÚTJÁT, A VETERÁNOK AZT AKARTÁK MEGAKADÁLYOZNI, HOGY A SZERB ELNÖK MEGLÁTOGASSON EGY SZERB TÖBBSÉGÛ FALUT. AFRIKÁVAL FOGLALKOZÓ CSÚCSTALÁLKOZÓT TERVEZ AZ EU TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKSÉGÉT BETÖLTÕ AUSZTRIA KANCELLÁRJA DECEMBER ELEJÉRE BÉCSBE. ÚJABB NÉPSZAVAZÁST KÖVETEL A BREXITRÕL A BRIT ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG. VOKSOLÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL A MACEDÓNOKAT ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. MERKEL TÖRTÉNELMI LEHETÕSÉGNEK NEVEZTE AZ ORSZÁG NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZEPTEMBER 30-I NÉPSZAVAZÁST. AZ OLASZ KORMÁNY BEVEZETNÉ A BOLTOK VASÁRNAPI ZÁRVATARTÁSÁT MONDTA LUIGI DI MAIO MUNKAÜGYI MINISZTER. AUTÓKARAMBOLBAN ÉLETÉT VESZTETTE SZOMBAT ÉJJEL A SZAKADÁR GEORGIAI TARTOMÁNY, ABHÁZIA MINISZTERELNÖKE. MOLDÁVIA ELNÖKE AUTÓBALESETET SZENVEDETT, A POLITIKUST KÓRHÁZBA KELLETT SZÁLLÍTANI, DE A HÍREK SZERINT NINCSEN KOMOLY SÉRÜLÉSE - BBC. TÖBB EZREN TÜNTETTEK SZOMBATON FRANCIAORSZÁG NAGYVÁROSAIBAN A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEKET KÖVETELVE. A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK ÉS OROSZ HARCI GÉPEK HEVES LÉGICSAPÁSOKAT MÉRTEK A LÁZADÓK KEZÉN LÉVÕ IDLÍB TARTOMÁNYBAN - JELENTETTE AZ OSDH. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK DÉL-KAROLINÁBAN A KÖZELGÕ FLORENCE HURRIKÁN MIATT. ÓRIÁSI KATONAI PARÁDÉVAL ÜNNEPELTE ÉSZAK-KOREA FENNÁLÁSA 70. ÉVFORDULÓJÁT. 37-RE NÕTT A CSÜTÖRTÖKÖN JAPÁN ÉSZAKI RÉSZÉT FELFORGATÓ, 6,7-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAINAK SZÁMA ÉS 401-EN MEGSÉRÜLTEK. EURÓPAI ELFOGATÓPARANCSOT ADTAK KI AZ ELLEN A 18 ÉVES AFGÁN MENEKÜLT FÉRFI ELLEN, AKIT SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉS MIATT KERES NAGY ERÕKKEL A BRFK. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 51-ES FÕÚTON, APOSTAG KÖZELÉBEN, AZ EGYIK AUTÓ KIGYULLADT, NÉGYEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY MOTOROS A 2-ES FÕÚTON NAGYOROSZI ÉS DRÉGELYPALÁNK KÖZÖTT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. BRFK: SZEXUÁLIS ERÕSZAK MIATT EGY 18 ÉVES MENEKÜLT STÁTUSZÚ AFGÁN FÉRFIT KERES A RENDÕRSÉG. ÁROKBA HAJTOTT EGY BUSZ AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN LÉBÉNY TÉRSÉGÉBEN, LEGKEVESEBB 14-EN MEGSÉRÜLTEK.