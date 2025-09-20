Véget ért a korszak: Milorad Dodik lemondott az elnöki jogköreiről, a nagyhatalmú politikus bukott?

Megosztás itt:

A hír valódi bombaként robbant a térségben, hiszen Milorad Dodik a boszniai Szerb Köztársaság vitathatatlanul legbefolyásosabb politikusa volt. A választási bizottság azonban ragaszkodott a bírósági döntéshez, amely egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Dodikot. A vád az volt, hogy nem volt hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseit, sőt, egy törvénnyel igyekezett hatásköreit is elutasítani.

Annak ellenére, hogy Dodik az elnöki pozíció megtartását ígérte, a hivatalos közlönyben megjelent belügyi törvény módosítása egyértelműen bizonyította, hogy a politikus jogkörei már nem érvényesek. A törvényt már nem Dodik, hanem a helyettese, Davor Pranjic írta alá. Ez a lépés egyértelműen megerősíti, hogy a hivatalos szervek figyelmen kívül hagyták a politikus korábbi kijelentéseit.

A helyzet tovább bonyolódik, mivel a választási bizottság november 23-ra kiírta az elnökválasztást. Ez a döntés egyértelműen jelzi, hogy a bosznia-hercegovinai vezetés végérvényesen meg akar szabadulni a lázadó Dodiktól. A kérdés most már nem az, hogy Dodik hogyan tér vissza a hatalomba, hanem az, hogy ki követi majd a nyomdokait, és milyen sors vár a boszniai Szerb Köztársaságra a karizmatikus és ellentmondásos vezető nélkül.

